斯靜格籌款宴： 改革遊民所等4大議題

斯靜格(中)日前在布碌崙舉行籌款會，表示當選後將朝遊民所、教育、社區安全及種族歧視四大議題著手。(記者馬璿╱攝影)

紐約市長參選人、前主計長斯靜格(Scott Stringer)日前晚間在布碌崙 (布魯克林)20大道的富臨門宴會廳舉行籌款會，表示當選後將針對遊民 所、教育、社區安全及種族歧視 四大議題著手，與執法單位合作以回應社區聲音。

斯靜格提到，現今遊民所爭議凸顯了「市府並未回應民眾的期待」，認為政府應積極與社區互動，並強調華社多彩的文化及經濟的貢獻不容小覷；他表示若成功當選，將與州眾議員寇頓(William Colton)和市議員莊文怡等當地官員合作，仔細審查86街2501號遊民所選址開發商的意圖，並努力將此遊民所遷移到不影響社區的區域。

此外，針對犯罪問題，斯靜格則提出「警力與醫療資源協作」的方式，透過提供心理輔導和醫療資源，從根本幫助身心靈和經濟脆弱的群體，從而降低病患因病情惡化反倒形成社區威脅的可能性。斯靜格也表示，自己身為兩個孩子的父親，他除相當關注安全問題外，教育議題也是他當選後的首要改革事項，他認為市內不只需要更多特殊高中，學校也應提供更多心理輔導資源，讓掙扎求學的孩子能獲得適當的照顧。