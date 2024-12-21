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美國福建書畫家協會 成立20周年慶

記者高雲兒╱紐約報導
美國福建書畫家協會日前在法拉盛舉辦20周年慶典，現場展出了會員們創作的超過60幅精美書畫作品。(記者高雲兒╱攝影)
美國福建書畫家協會日前在法拉盛舉辦20周年慶典，現場展出了會員們創作的超過60幅精美書畫作品。(記者高雲兒╱攝影)

美國福建書畫家協會日前在法拉盛舉辦了20周年慶典，現場展出了會員們創作的超過60幅精美書畫作品。活動中，書畫家們進行了現場揮毫，與觀眾積極互動，並分享了各自的創作經驗與心得。除了藝術創作的交流，與會者還圍繞如何讓書畫作品的藝術價值轉化為經濟價值等議題展開了深入討論。

協會會長朱立業在慶祝活動中談到，儘管中國傳統書畫在美國有著悠久的歷史，但仍然難以獲得廣泛的理解與尊重。他表示，許多人對書畫家有誤解，認為他們自視清高，忽略了書畫家對藝術的熱愛以及對中國傳統文化的傳承。他強調，協會的很多會員已經有了數十年的書畫創作經歷，但目前書畫作品的最大挑戰之一便是難以實現商業價值。他呼籲，應該透過更多的宣傳、展覽等活動，為這些藝術作品創造更多的市場機會。

與會者普遍表示，這次交流活動讓大家更清楚了解當代書畫藝術的發展趨勢，並深入探討了中國與美國書畫市場之間的互動。他們還交流了如何提高作品的收藏價值，並討論了如何將藝術創作與市場需求相結合，從而讓書畫作品得到更多認可和支持。同時，與會者也表達了希望吸引更多年輕一代加入協會，為書畫事業注入新活力，並共同推動這一傳統藝術的發展。

活動中，書畫家們進行了現場揮毫，與觀眾積極互動，並分享了各自的創作經驗與心得。(...
活動中，書畫家們進行了現場揮毫，與觀眾積極互動，並分享了各自的創作經驗與心得。(記者高雲兒╱攝影)

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