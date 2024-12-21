法拉盛商業改進區捐千份玩具 助弱勢兒童
法拉盛商業改進區(Flushing BID)及其董事會成員日前舉辦年度玩具捐贈活動，這已是該機構連續第八年舉辦此活動。主辦方表示，今年的禮物數量、籌款金額及贊助商均創下新高，最重要的是，每份禮物都別具特色，讓孩子們感受到自己與眾不同。此外，今年特別為年輕媽媽準備了10箱嬰兒配方奶粉和14箱尿布，進一步傳遞節日的愛心與關懷。
自2017年起，法拉盛商業改進區便開始為假期期間的弱勢兒童提供禮物。截至目前，該活動已籌集超過4萬3000元，幫助了超過3500名來自當地社區組織及幼兒學校的兒童。而今年的捐贈活動則在天廣商城舉行，吸引了眾多社區居民參與。
法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧表示，通過此次籌款活動，他們成功購得900多件玩具，並從KM藥房獲得200多件捐贈玩具，總數超過1100件。活動當天，超過130件玩具以先到先得的方式贈送給現場民眾，並提供免費點心和與聖誕老人的拍照服務。剩餘的玩具將分發給以下機構：基督教角聲佈道團、華策會、勵馨、Iglesia Universal、馬其頓兒童發展中心、馬丁路德金恩紀念托兒中心、紐約長老會皇后醫院以及法拉盛圖書館。
余鈿崧強調，今年的捐款和玩具數量均超過了歷年紀錄，每一份禮物都經過精心挑選，「我們希望讓孩子們感受到自己是特別的，並度過一個快樂的假期。」他還感謝了法拉盛青年會(Flushing YMCA)及眾多民選官員和贊助商的支持。法拉盛商業改進區共同主席李德怡、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀代表米勒湘等人出席。
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