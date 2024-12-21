法拉盛商業改進區捐千份玩具 助弱勢兒童

法拉盛商業改進區(Flushing BID)及其董事會成員日前舉辦年度玩具捐贈活動，這已是該機構連續第八年舉辦此活動。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 商業改進區(Flushing BID)及其董事會成員日前舉辦年度玩具捐贈活動，這已是該機構連續第八年舉辦此活動。主辦方表示，今年的禮物數量、籌款金額及贊助商均創下新高，最重要的是，每份禮物都別具特色，讓孩子們感受到自己與眾不同。此外，今年特別為年輕媽媽準備了10箱嬰兒配方奶粉和14箱尿布，進一步傳遞節日的愛心與關懷。

自2017年起，法拉盛商業改進區便開始為假期期間的弱勢兒童提供禮物。截至目前，該活動已籌集超過4萬3000元，幫助了超過3500名來自當地社區組織及幼兒學校的兒童。而今年的捐贈活動則在天廣商城舉行，吸引了眾多社區居民參與。

現場提供免費和聖誕老人拍照的服務。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧表示，通過此次籌款活動，他們成功購得900多件玩具，並從KM藥房獲得200多件捐贈玩具，總數超過1100件。活動當天，超過130件玩具以先到先得的方式贈送給現場民眾，並提供免費點心和與聖誕老人的拍照服務。剩餘的玩具將分發給以下機構：基督教角聲佈道團、華策會、勵馨、Iglesia Universal、馬其頓兒童發展中心、馬丁路德金恩紀念托兒中心、紐約長老會皇后醫院 以及法拉盛圖書館 。