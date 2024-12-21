我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費

卸任前夕 拜登政府再宣布軍援台灣5.7億美元

法拉盛商業改進區捐千份玩具 助弱勢兒童

記者高雲兒╱紐約報導
法拉盛商業改進區(Flushing BID)及其董事會成員日前舉辦年度玩具捐贈活動，這已是該機構連續第八年舉辦此活動。(記者高雲兒╱攝影)
法拉盛商業改進區(Flushing BID)及其董事會成員日前舉辦年度玩具捐贈活動，這已是該機構連續第八年舉辦此活動。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛商業改進區(Flushing BID)及其董事會成員日前舉辦年度玩具捐贈活動，這已是該機構連續第八年舉辦此活動。主辦方表示，今年的禮物數量、籌款金額及贊助商均創下新高，最重要的是，每份禮物都別具特色，讓孩子們感受到自己與眾不同。此外，今年特別為年輕媽媽準備了10箱嬰兒配方奶粉和14箱尿布，進一步傳遞節日的愛心與關懷。

自2017年起，法拉盛商業改進區便開始為假期期間的弱勢兒童提供禮物。截至目前，該活動已籌集超過4萬3000元，幫助了超過3500名來自當地社區組織及幼兒學校的兒童。而今年的捐贈活動則在天廣商城舉行，吸引了眾多社區居民參與。

現場提供免費和聖誕老人拍照的服務。(記者高雲兒╱攝影)
現場提供免費和聖誕老人拍照的服務。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧表示，通過此次籌款活動，他們成功購得900多件玩具，並從KM藥房獲得200多件捐贈玩具，總數超過1100件。活動當天，超過130件玩具以先到先得的方式贈送給現場民眾，並提供免費點心和與聖誕老人的拍照服務。剩餘的玩具將分發給以下機構：基督教角聲佈道團、華策會、勵馨、Iglesia Universal、馬其頓兒童發展中心、馬丁路德金恩紀念托兒中心、紐約長老會皇后醫院以及法拉盛圖書館

余鈿崧強調，今年的捐款和玩具數量均超過了歷年紀錄，每一份禮物都經過精心挑選，「我們希望讓孩子們感受到自己是特別的，並度過一個快樂的假期。」他還感謝了法拉盛青年會(Flushing YMCA)及眾多民選官員和贊助商的支持。法拉盛商業改進區共同主席李德怡、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀代表米勒湘等人出席。

余鈿崧強調，每一份禮物都經過精心挑選，沒有一份是相同的。(記者高雲兒╱攝影)
余鈿崧強調，每一份禮物都經過精心挑選，沒有一份是相同的。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 紐約長老會皇后醫院 圖書館

上一則

亞裔聯盟（Asian American Federation）推出免費數位行銷計畫 助力紐約亞裔小型企業

下一則

斯靜格籌款宴： 改革遊民所等4大議題
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛地下賭場遭聯邦聯合紐約市警一鍋端 3涉案華人被捕

法拉盛地下賭場遭聯邦聯合紐約市警一鍋端 3涉案華人被捕
法拉盛地下賭檔 疑遭國安局突擊搜查

法拉盛地下賭檔 疑遭國安局突擊搜查
法拉盛可樂娜公園浮屍 查為46歲李姓華女 死因不明

法拉盛可樂娜公園浮屍 查為46歲李姓華女 死因不明
天氣冷颼颼來一道美味的麻油雞法拉盛雞欄 土雞３吃

天氣冷颼颼來一道美味的麻油雞法拉盛雞欄 土雞３吃

熱門新聞

在近兩年大量走線客湧入的情況下，中餐館、裝修業、按摩等勞動密集型行業，仍是僧多粥少。在按摩店林立的法拉盛，按摩業者透露，隨著走線員工的加入，生意愈發不好做。(記者鄭怡嫣／攝影)

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

2024-12-16 07:45
法拉盛餐館雲吞妹獲評選全美百大中餐廳榜首。(本報檔案照)

這家法拉盛麵館 名列2024全美百大中餐館榜首

2024-12-12 20:36
曼哈頓地區檢察官辦公室本周表示，前地產高管對強姦華裔少女等指控認罪。(記者劉梓祁／攝影)

56歲前地產高管涉強姦、餵毒 受害者為14歲華裔少女

2024-12-18 19:13
兩名30年前犯下姦殺案的罪犯陳家武和陳福欣近日向聯邦第二巡迴法院提出申請，要求提前釋放。圖為聯邦第二巡迴上訴法院。(本報檔案照)

2華男姦殺偷渡女判無期 提假釋

2024-12-15 01:30
被告陳金平(右)去年過堂後，走出紐約東區聯邦法院。(本報檔案照)

被指在曼哈頓設中國警察站充當代理人 陳金平認罪

2024-12-18 14:42
紐約郵報19日援引消息人士稱，亞當斯前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉(Winnie Greco)已「失蹤」，並傳言身在中國。(本報檔案照)

鄭祺蓉據傳「已回中國」正配合聯邦調查亞當斯及幕僚

2024-12-20 13:00

超人氣

更多 >
好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單