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前任就職1年多 紐約市警更換媒體聯絡負責人

記者劉梓祁╱紐約報導
市警新任媒體負責人肯普納將於明年1月13日上任。(記者劉梓祁╱攝影)
市警新任媒體負責人肯普納將於明年1月13日上任。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)19日(周四)發布系列行政任命，指派警局媒體和技術等部門的新領導人，其中負責媒體聯絡和信息公開的公共信息部門(DCPI)將由肯普納(Delaney Kempner)主管，被接替的謝帕德(Tarik Sheppard)僅上任逾一年。

市警介紹指，被任命為公共信息部門副局長的肯普納，在紐約州政界高層擁有超過十年的工作經驗，包括過去四年擔任州檢察長詹樂霞(Letitia James)的通訊主任。蒂池表示，肯普納熟悉媒體界快節奏的動態環境，並在執法溝通領域擁有深厚造詣。

肯普納將於明年1月13日上任。在此之前，市警助理局長涅維斯(Carlos Nieves)將擔任代理公共信息部門副局長。此外，其它任命包括瑞安(Kristine Ryan)為管理與預算副局長，這是她第二次擔任該職位。赫希特(Yisroel Hecht)為新任信息技術副局長，其目前在市技術與創新辦公室擔任基礎設施管理副局長。

此外，蒂池還任命克羅恩(Alex Crohn)為戰略計畫副局長，哈特(Steven Harte)為支援服務副局長。蒂池表示，這支由「經驗豐富的領導人組成的團隊」將面對公眾，推動警局技術變革和現代化建設，並提升警局的公眾形象。

在同日舉辦的媒體午宴中，謝帕德向媒體和他的團隊表示感謝。他還提到涉嫌殺害健保公司高管的嫌犯孟喬內(Luigi Mangione)，稱本案為警方和媒體合作的案例之一。他說，媒體通過分發嫌犯的照片，最終促成了逮捕。

市府紀錄顯示，謝帕德在去年8月被任命為公共信息部門副局長。上任後，他使更多不同族裔背景的警員加入，以更好服務移民和少數族裔群體。他曾表示，希望更好與「亞裔背景媒體」合作。同時，謝帕德被視為最具爭議性的市警高層之一。在上個月紐約馬拉松期間，他曾與時任代理局長唐倫(Thomas Donlon)公開發生爭吵。

知情人士表示，本次人事變動屬於「政治」安排，且媒體部門內部的人員料也將調整。據了解，謝帕德將恢復制服警員身分，並被分配至一個領導職位。蒂池於11月25日宣誓就任局長。上任後，她任命了長期助手梅羅拉(Ryan Merola)為幕僚長。梅羅拉此前曾與蒂池在市清潔局及其它機構共事。

孟喬內 亞裔 紐約市

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