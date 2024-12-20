紐約市警等部門聯手 嚴打假期超速與酒駕

市交通局長羅格貴茲表示，將加強打擊超速及酒後駕駛。(記者劉梓祁╱攝影)

在距離聖誕和新年假期不足兩周之際，紐約市 警(NYPD)、市交通局(DOT)和市計程車管理局(TLC)舉19日(周四)在市警總局前共同宣布，將在年終假日期間加強打擊超速及酒後駕車等危險駕駛行為，確保市民度過一個平安節日季。

市警表示，其高速公路巡邏隊及各分局員警將運用目視與遠程檢測 設備，在主要高速公路、道路及曾發生過高車速行為的次要街道加強執法，包括利用市交通局的速限攝影機輔助偵查。

根據統計，目前超過三成的紐約州交通事故涉及酒精。新冠疫情以來，紐約市因酒駕造成的交通死亡比例有所上升。其中，紐約市在2023年有50起交通死亡事故與酒駕直接相關，比前3年平均40.3例增長24%。今年7月4日，曼哈頓下東城曾發生一起疑似酒駕事故，導致四名行人喪生。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，希望通過擴大執法力度讓駕車人士理解「酒後或受藥物影響時駕車不但會被攔查，更將面臨更嚴重後果」。市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)也說，鼓勵市民選擇大眾運輸、共乘服務，或請親友協助安全返家。

市府還表示，將持續支持在本年度州議會提出的兩項提案。其中一項由州參議員劉醇逸(John Liu)和州眾議員 文雅麗(Jo Anne Simon)共同提出，擬將酒駕者體內酒精血液濃度超標值由值0.08%下修至0.05%。

劉醇逸說，年末假期往往是酒駕致死事故最高峰的時期，從而需要加強執法以避免不必要的悲劇發生。他還表示，「從長遠來看，我們必須將法定酒精濃度上限從0.08%降至0.05%，就如同全球逾百個國家已經實施的標準，以確保長期安全與生命保障。」

另一項提案由州參議員曼寧(John Mannion)與州眾議員馬格納雷利(William Magnarelli)提出，希望令「毒駕」的取證更為簡易。據介紹，紐約州目前是全國少數必須提供毒理檢測報告才能起訴藥物影響駕駛的州。該提案若通過，將允許檢方根據受訓練的藥物辨識專家(Drug Recognition Experts)觀察結果，對涉嫌藥駕的駕駛提出起訴。