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寒流來襲 紐約周末可能降小雪 今冬最冷在周日

記者曹馨元╱紐約報導
根據國家氣象局預測，本周末紐約將遭遇寒流，周日氣溫將降至今冬最低點，並有可能伴有小雪。(記者曹馨元╱攝影)
根據國家氣象局預測，本周末紐約將遭遇寒流，周日氣溫將降至今冬最低點，並有可能伴有小雪。(記者曹馨元╱攝影)

根據美國國家氣象局(National Weather Service)的預測，本周末紐約將遭遇寒流，21日(周六)可能出現小雪，22日(周日)氣溫將降至今冬最低點。

在經歷了一周的較暖天氣後，紐約的氣溫在本周末將再次下滑至低點。據預測，19日、20日(周五)的溫度將徘徊在40度左右，21日(周六)會降至30多度，而周日則可能成為今冬最冷一天，氣溫將低至20度。且周日的寒風天氣很可能讓體感溫度達到僅有10度左右。

氣象學家拉姆尼(Dominic Ramunni)表示，本周五在降溫之前可能將有降雨，而在周五夜間至周六降溫後，雨水將轉為小雪，「這不會造成大規模降雪，只是在空中飄些雪花」。

曼哈頓華埠，寒冷天氣並沒有影響食客的熱情。「杜小姐茶飲」的店主王小姐表示，降溫對於生意沒什麼影響，相反，節假日的人流讓她覺得華埠人氣更旺了。「(人氣)比之間好多了，感覺是因為放假了，大家都回來了」，王小姐說，往日在雪天，雖門店客流量可能會下降，但外賣單也會上升。

國家氣象局也表示，在本周末的氣溫低點後，下周一、周二的氣溫將有些許回升。同時，24日平安夜的溫度將在冰點以上，而聖誕節當日的氣溫則預計在40多度，且有可能伴隨降雨。

「不幸的是，至少目前看來，今年不會出現白色聖誕」，拉姆尼表示，從歷史上看，聖誕日前後降雪的機率大概在六分之一，「我們已經好幾年沒有這樣的機會了」。

華埠 聖誕節 曼哈頓

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