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參選華埠市議員 諾永信：社區需要能解決問題的民代

記者許君達╱紐約報導
曼哈頓第一社區委員會成員諾永信(Elizabeth Lewinsohn)宣布參選華埠市議員，她將在民主黨初選中挑戰現任議員馬泰。(記者許君達╱攝影)
曼哈頓第一社區委員會成員諾永信(Elizabeth Lewinsohn)宣布參選華埠市議員，她將在民主黨初選中挑戰現任議員馬泰。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓第一社區委員會成員諾永信(Elizabeth Lewinsohn)近日宣布參加華埠所在的市議會第一選區席位2025年民主黨初選。她在日前走訪華埠時表示，社區需要能解決問題的代表。

諾永信曾在市警反恐局(NYPD's Counterterrorism Bureau)任政策與計畫主任，並已在位於曼哈頓下城西區的第一社區委員會服務12年，歷任社委會內翠貝卡(Tribeca)委員會主席、人事委員會主席及董事會執行委員會秘書等職務。

此外，她還是社區機構高譚公園委員會(Gotham Park)主席，在該委員會的推動下，位於布碌崙(布魯克林)大橋曼哈頓端橋下已被關閉多年的綠色空間高譚公園從去年開始陸續重開，其與柏路(Park Row)之間的部分上個月也剛剛重新開放，包括華埠在內的周邊社區普遍叫好。

作為猶太人，諾永信表示，她在包括重視家庭、教育和生活品質方面，與華人社區的主要關切相似，有一種天生的默契感。諾永信介紹，她最主要關心的議題為公共安全以及與之密切相關的精神健康，這些都是積弊已久卻長時間無法取得突破的「老大難」問題，而無論是執政者還是立法者，紐約人最需要的是能團結各方力量切實解決問題的領導者和民意代表。

諾永信舉爭取大筆資金並推動高譚公園重開的案例說明，要實現目標，「你需要去做大量的溝通，與各方面的人們建立聯繫，聽取他們的意見，並把自己的意見和方案闡述給他們聽。最後，去找到一個能得到廣泛接受的『最大公約數』。」而在這個廣泛的溝通過程中，一個好的民代要知道如何與市長、議長等掌權者對話，也要建立起盟友關係網，以便更有效地推動自己的議題。而如果只局限在抗議和反對者的角色，很難真正達到目的。「我們需要一名成年人坐在議會席位上。」

曼哈頓華人社區主要位於第三社區委員會內，傳統上與諾永信所在的第一社區委員會關係不太密切。諾永信表示，華人社區是本選區不可忽視的一股力量，任何參選者都必須予以重視。她透露，在選戰正式開始後，她將更頻繁地出現在華埠，與選民見面。

華埠 曼哈頓 華人

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