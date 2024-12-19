H-1B新規發布 律師：能有效打擊一人多抽

國土安全部公布H-1B工作簽證申請新規，移民律師認為存在利好。圖為曼哈頓的聯邦移民局駐紐約辦事處大門。(記者許君達╱攝影)

國土安全部(DHS)本周頒布臨時工作簽證H-1B 新規，並於18日正式登入「聯邦紀事」公告(Federal Register)。新規對H-1B工作簽證的申請標準進行了一定程度的簡便化處理，並禁止「一人多抽」等行為，以保障申請者的機會公平。雖然新規在華裔留學生和職場新人眼中並沒有得到積極反饋，但移民 律師則認為存在利好。

由於國會立法規定，移民局每年度可發放的H-1B工作簽證總數受到限制，但申請者遠超限額，因此當前只能以抽籤的方式遴選受益人。而在此前數年中，部分申請者掛靠多個雇主，一人多抽以增加自己的中籤機會，卻損害了其他申請者的利益。曼哈頓移民律師林志濤介紹，本版新規的核心便是旨在打擊這種操作方式，明確規定申請者必須一人一抽。

林志濤表示，「一人一抽」的要求從今年2月2日開始生效，意味著在今年4月已經結束的H-1B抽籤中，參與者已經受益，而數據證明，此舉確實有效減少了參加抽籤的案例總數，令中籤率有所提高。而本次公布的新規，依舊以這一試點規則為核心，並加以擴充。事實上，H-1B新規的初步方案去年10月便已公布，本次只是加以落實。

新規正式生效的日期為明年1月19日，而普遍被認為對移民不友好的當選總統川普將於1月20日就職。林志濤認為，這個時間點不是巧合，它反映現任的拜登政府趕在卸任前，將積弊已久的H-1B政策改革加以落實的決心。新規生效後，雖然川普政府也可將其推翻，但至少會比沒有明確文本的情況下難度更大。華埠移民律師古奇(Edward Cuccia)也表示，他認為川普未來一定會設法推翻這些有利於移民的政策，但新規本身還是一個重大利好。

林志濤和古奇均認為，新規帶來的另一大利好是對「研究性非營利機構」的定義放寬，令原本不符合標準的機構雇員有了「免抽籤」的可能性。根據此前的規定，研究性非營利機構可為其外籍雇員直接申請H-1B簽證，不受數量上限規定，也無需參與抽籤。

林志濤介紹，新規對於有資格享受免抽籤待遇的機構定義，從原本的「主要」(primarily)從事研究工作變成了「基本上」(fundamentally)，如果細究語義，可以認為是放寬了標準。

非營利機構華埠商業改進區(Chinatown BID)負責人陳作舟表示，在新規之下，他會積極考慮開展更多與研究有關的項目並招聘更多研究性職位。他認為，現階段針對華埠的研究成果和學術資料都不足，從華埠歷史到中華傳統樣式建築的營造，乃至最基本的商業數據分析，都還有很大的空間，「與我們相鄰的下城商業改進區網站上就有很多專業的研究成果，我們也要以此為目標。」

陳作舟表示，中國有很多美國不具備的專業人才，如有更好的渠道幫他們來到美國，他非常願意助一臂之力。與他合作辦理雇員移民身分的古奇表示，商改區原本的研究屬性較弱，即使根據新規也有些「模稜兩可」，但他也會仔細研究以尋求更好的應對之策。