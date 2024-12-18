地鐵衝浪愈演愈烈 皇后區年逾千次 7號線成重災區

截至今年11月，皇后區已報告了1066宗地鐵衝浪事件。圖為地鐵示意圖。(路透)

地鐵 衝浪在紐約市愈演愈烈，在皇后區 尤為突出，截至今年11月，皇后區已報告了1066宗地鐵衝浪事件，排名第二的布朗士 為296起。這一行為已經導致兩名市民死亡。當地官員指出，解決這一問題的關鍵是教育學生，特別是在地鐵路線附近上學或居住的學生，因為這些地區的地鐵衝浪報告數量最多。

根據市警察局報告，七號線是地鐵衝浪「重災區」，另外A線、J線、M線和Z線也被認為是地鐵衝浪的熱點。面對日益嚴重的問題，市政府已經啟動了由曼哈頓學生設計的「地鐵衝浪致命——站內乘車，保持安全」(Subway Surfing Kills – Ride Inside, Stay Alive)宣傳，並在全市1800所公立學校分發傳單、海報和小卡片，特別針對J、M、Z和七號線等高風險路線，旨在讓學生了解地鐵衝浪的危險。

然而，儘管市政府已經展開宣傳活動，但當地官員和家長認為，市府應該進一步加強針對性措施，尤其是在皇后區的高架鐵路附近。第30區學委會聯席會長Whitney Toussaint表示，地鐵衝浪問題在她的學生中相當普遍，尤其是在傑克森高地等地區，孩子們經常嘗試這一危險行為。她認為，儘管教育局已經開展了相關的宣傳工作，並在校內教育，但還應該進一步對學生加強警示，特別是利用社交媒體平台。

皇后區的市議員布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)表示，除宣傳外，市府應該考慮改造基礎設施，讓學生難以輕易攀爬列車頂部。