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調查：改善學生識字率 需市府更多訓練及資源

記者曹馨元╱紐約報導
紐約市教師普遍認為，要達成市長亞當斯改善識字率低的目標，還需政府為教師提供更多訓練及資源。(記者顏嘉瑩╱攝影)
紐約市教師普遍認為，要達成市長亞當斯改善識字率低的目標，還需政府為教師提供更多訓練及資源。(記者顏嘉瑩╱攝影)

一項最新調查顯示，在新閱讀課程推出18個月後，紐約市教師普遍認為，要達成市長亞當斯(Eric Adams)改善學生識字率低的目標，還需政府為教師提供更多訓練及資源。

教育局在2023年推出閱讀輔導項目「NYC Reads」，該課程針對幼兒園至五年級的學生設計，是亞當斯政府致力於提升紐約市學生閱讀水平的標誌性政策。但根據非營利組織Educators for Excellence進行的調查，有幾乎一半的教師認為他們對於該課程的教學需要支援，且殘障學生及英語學習生仍需更多幫助。

調查中，僅有16%的教師表示，他們的學生對新教材的反應「非常正面」；35%的教師認為學生的反應「部分正面」；而33%的教師表示，他們的學生反應更偏「中立」。

在上一屆州考中，紐約市三至八年級學生的閱讀通過率下降了2.6個百分點。Gothamist報導，使用新教材的學校相比未使用的學校出現略為更明顯的下降。市教育局表示，使用相同課程模式的其他州也出現了閱讀分數先降後升的趨勢，原因是因為許多教師必須經過一段時間的過渡期，才能更好地實施這一課程。

調查也發現，教師對教學節奏存有疑慮，並強烈希望能對學生進行更多的一對一或小組輔導。上月，新任教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)宣布對閱讀課程作出一定調整，讓教師在各單元教學時間上更能自由安排，並減少單元小節評估。

同時，教育局也表示將擴大對教職工的培訓，以應對新課程所遇到的挑戰。「我們聽到的聲音是，教師希望能在教育殘障學生及英語學習生方面獲得更多支持，這些領域將是我們今年工作的重點」，教育局發言人布朗斯黛(Nicole Brownstein)在聲明中說。

教育局 紐約市 亞當斯

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