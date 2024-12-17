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規範老人中心提案遭否決 金兌錫不放棄

記者鄭怡嫣╱紐約報導
金兌錫提出的規範成人日間中心的提案在近日遭到州長霍楚否決，圖為此前他聯合多機構開展圓桌會議，探討該行業的現狀和問題。(記者高雲兒╱攝影)
金兌錫提出的規範成人日間中心的提案在近日遭到州長霍楚否決，圖為此前他聯合多機構開展圓桌會議，探討該行業的現狀和問題。(記者高雲兒╱攝影)

由州眾議員以及州眾議會老齡化委員會主席金兌錫提出的規範成人日間中心的提案，在近日遭到州長霍楚(Kathy Hochul)的否決，金兌錫在16日表示，將繼續在立法上作出努力，根除違規經營的業者。

成人日間護理中心也被稱為老人中心，曾有華人社區的老人中心遭聯邦政府指控白卡詐欺，指其涉嫌以現金吸引年長者登記並參加護理服務，亞美成人日間護理協會會長張寶利也曾表示，目前老人中心存在不法現象，「白卡欺詐」、「不法回扣」問題嚴重，給許多長者家庭帶來滅頂之災；金兌錫因此提出規範老人中心的提案，旨在為護理行業提供一個監督框架，根除違規的老人中心，並獎勵合法合規的業者。

根據州議會的官網，這份提案在今年的6月5日及6月7日，分別在州眾議會以及州參議會通過，州眾議會有145人支持五人缺席，參議會則有60人支持及二人缺席，不過在本月3日該提案卻遭到了州長的否決。

金兌锡16日表示，在提案前，他曾花一年時間在全州聽取群眾意見，並就猖獗的醫療補助欺詐及犯罪活動舉辦聽證，許多業者都懇求州府採取更積極措施，對行業進行監管並標準化，這個提案賦予州機構權力，仔細審查任何可能不道德的商業行為，且在兩會均以壓倒性多數通過，未有一票反對，很難理解為何州長會允許腐敗行為繼續下去，並且浪費納稅人資金，將通過立法繼續努力。

老人中心 白卡 眾議員

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