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林世寶個人展 曼哈頓下東城畫廊開幕 部分收益援烏克蘭

記者范航瑜╱紐約報導
策展人李馨雅與藝術家林世寶(右)。(記者范航瑜╱攝影)
策展人李馨雅與藝術家林世寶(右)。(記者范航瑜╱攝影)

台灣藝術家林世寶的個人展日前在曼哈頓下東城的Artifact畫廊開幕。本次展覽以「黃金年代」與「一祈一繪」兩個系列為主軸，展期自即日起至1月4日(周六)，部分收益將捐贈烏克蘭救援慈善事業。

策展人李馨雅說，林世寶的「黃金年代」系列運用了亨利·詹姆斯(Henry James)所稱的「意識流」，捕捉一系列瞬間的心理狀態。這些瞬間包括具體地點，如林世寶生活過的嘉義、名古屋和紐約，也包括了一些情感碎片，如婚禮現場的浪漫、思鄉，以及在自然中獲得靈感的狂喜。本次展覽收入的30%將捐贈給烏克蘭慈善事業。「藝術家希望透過藝術、精神性與人道主義的結合，喚起亞裔社區對烏克蘭局勢的關注，」李馨雅表示。

自俄烏戰爭爆發以來，林世寶展開了一天一幅畫的挑戰，目前已累積1000幅畫作。(記...
自俄烏戰爭爆發以來，林世寶展開了一天一幅畫的挑戰，目前已累積1000幅畫作。(記者范航瑜╱攝影)

林世寶表示，「黃金年代」講述的是在和平時代中每個平凡卻珍貴的片段，但戰爭衝擊了這段「黃金歲月」。而「一祈一繪」系列則聚焦戰亂的和平願景。自俄烏戰爭爆發以來，林世寶展開了一天一幅畫的挑戰，目前已累積1000幅畫作，他計畫繼續創作，直至戰爭結束。每售出一幅畫作，慈善機構Crystal Foundation將匹配400元捐款，加總後的500元收益扣除相關費用後，將全數捐助烏克蘭難民援助及醫療物資項目。

台灣藝術家林世寶的個人展14日晚在曼哈頓下東城的Artifact畫廊開幕。(記者...
台灣藝術家林世寶的個人展14日晚在曼哈頓下東城的Artifact畫廊開幕。(記者范航瑜╱攝影)

林世寶去年曾進行歐洲巡迴訪問，走訪義大利、維也納、瑞士和波蘭，並於12月親赴烏克蘭戰區前線。他協助修建受戰火波及的醫院，並為當地孤兒院提供物資。他回憶道，在烏克蘭，能靜靜喝一杯咖啡是一種奢侈的幸福。當他們拜訪孤兒院和運送醫療用品後筋疲力盡，坐下時卻經常被迫躲避空襲警報，匆忙跑進地下室。

除藝術創作外，林世寶與團隊還積極參與援助行動。他們購入救護車送往烏克蘭邊境，10月中又捐贈了一部價值逾5萬元的垃圾車，用於當地基礎建設重建。「每個人心中都有花，希望這些花能在四季中綻放。人生有喜怒哀樂，就如自然界的春夏秋冬交替，藝術創作亦回歸自然的本質。」

「黃金年代」系列呈現了林世寶過去數十年的意識片段。(記者范航瑜╱攝影)
「黃金年代」系列呈現了林世寶過去數十年的意識片段。(記者范航瑜╱攝影)

烏克蘭 義大利 邊境

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