華興多元文化中心 音樂會迎聖誕 樂隊譜曲予86街抗爭

華興多元文化中心日前在第310小學舉辦紐約群星慈善音樂會，並邀請超過10組表演者，以音樂和舞蹈增添社區的聖誕氛圍。(記者馬璿／攝影)

華興多元文化中心日前在第310小學舉辦紐約群星慈善音樂會，並邀請超過10組表演者，以音樂和舞蹈增添社區的聖誕氛圍。現場樂隊「Show Me Your Love」演唱為86街反遊民 所抗爭的「堅決的號角」一曲，盼透過音樂連結社區。

音樂會邀請超過10組社區表演者，包含NYBD舞蹈團、向日葵舞蹈藝術中心舞團、樂隊「Show Me Your Love」、歌手楊明、何政傑、淖汶、林嘉慧、陳天娜、列致彣、廖潔韻、陳英舜、彭曉娜等。

中心負責人梁華釗感謝社區、合作單位及義工一路以來的支持，希望邀請多個常在社區活動表演的歌手與樂隊，與華社民眾一起慶祝即將到來的聖誕節 。州眾議員鄭永佳也來到現場表彰中心對社區的付出，並提及已持續四個多月的86街反遊民所抗爭。

他表示，這次由黃偉靈發起為抗爭創作的歌曲「堅決的號角」，旨在用一首歌凝聚社區，並傳遞華社對美國的重要性。鄭永佳認為，華人 長期不被主流社會重視，但86街的抗議和亞裔社區翻紅趨勢都證明華人重要性。他希望這首歌只是一個開始，未來將協助此歌曲往多語版本和MV等擴展。

「Show Me Your Love」樂手梁偉楠表示，「堅決的號角」創作約數月時間，當初收到邀請時便開始以86街抗爭為靈感創作及譜曲，不只感謝他們堅守抗爭為社區發聲，也希望能有一首以社區之間的代表性歌曲，連結華社的感情。林海威則表示，許多外族裔在抗爭時都會播放音樂表團結情感，樂隊希望也能創作一首激勵人心的歌曲，讓華人民眾在歌曲中找到歸屬感。