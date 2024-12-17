我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

松柏之家日落公園派發玩具 聖誕老人陪合影 小朋友樂開懷

記者馬璿／紐約報導
松柏之家日落公園社區服務中心攜手亞裔社聯會日前在布碌崙(布魯克林)60街901號派發玩具。(記者馬璿╱攝影)
松柏之家日落公園社區服務中心攜手亞裔社聯會日前在布碌崙(布魯克林)60街901號派發玩具。(記者馬璿╱攝影)

松柏之家日落公園社區服務中心攜手亞裔社聯會(Asian Community United Society)，日前在布碌崙(布魯克林)60街901號派發玩具，提供籃球、保齡球、益智玩具、汽車模型，絨毛玩偶等玩具供民眾領取。現場選完禮物的家庭還可跟聖誕老人拍照，留下美好紀念。

為領取玩具，許多家庭不到12時便已頂著寒冬在外排隊等待。松柏之家總裁和執行長陳偉儀表示，中心每年都會舉行派送玩具的活動，但今年的禮品較往年都要多，主要由金世紀家庭護理公司提供。

金世紀負責人陳緯綸表示，過去也常和社區機構合作，希望自己能化身「聖誕老人」在節日送暖，共計提供超過600份。本次活動選在今年剛啟用的日落公園中心，派發適合12歲以下孩子的玩具給8大道華社社區，希望能看到孩子們選禮物時開心的笑臉，「看小朋友開心我們也很幸福」。

為與社區一同歡慶佳節，福建老人會會長盧彪也在活動現場扮演成聖誕老人，與來訪家庭合影，給喜愛聖誕節的孩子一個難忘的回憶。

帶著孩子來領取禮物的梁女士表示，雖然孩子年紀還小，可能也不清楚自己選了什麼玩具，但拿禮物以及和聖誕老人拍照仍是過節不可或缺的環節。其他來到現場等候的家長表示，雖然外面天氣異常寒冷，但幸好排隊速度很快，禮物的量也很充足，不至於空手而歸。

為與社區一同歡慶佳節，福建老人會會長盧彪也在活動現場扮演成聖誕老人，與來訪家庭合...
為與社區一同歡慶佳節，福建老人會會長盧彪也在活動現場扮演成聖誕老人，與來訪家庭合影，給喜愛聖誕節的孩子一個難忘的回憶。(記者馬璿／攝影)
為領取玩具，許多家庭不到12時便已頂著寒冬在松柏之家日落公園社區服務中心外排隊等...
為領取玩具，許多家庭不到12時便已頂著寒冬在松柏之家日落公園社區服務中心外排隊等待。(記者馬璿／攝影)
14日中午，松柏之家日落公園社區服務中心攜手亞裔社聯會(Asian Commun...
14日中午，松柏之家日落公園社區服務中心攜手亞裔社聯會(Asian Community United Society)，於布碌崙(布魯克林)60街901號派發玩具。(記者馬璿／攝影)

日落公園 聖誕節 亞裔

上一則

四十年經驗的紐約人壽張一程團隊指出投保人壽保險為人為己求得保障與心安

下一則

規範老人中心提案遭否決 金兌錫不放棄
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

阿罕布拉市長王楠談新年願景：公安是社區福祉基石

阿罕布拉市長王楠談新年願景：公安是社區福祉基石
松柏之家年底2活動 將發千件玩具

松柏之家年底2活動 將發千件玩具
不能問小孩要什麼禮物…倫敦「聖誕老人學校」說該這樣做

不能問小孩要什麼禮物…倫敦「聖誕老人學校」說該這樣做
全美這10列聖誕火車 為節日增添歡樂氣氛

全美這10列聖誕火車 為節日增添歡樂氣氛

熱門新聞

嫌犯被捕捉到穿著連帽衫和黑色羽絨服在街上行走。(紐約市警提供)

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

2024-12-09 14:19
在近兩年大量走線客湧入的情況下，中餐館、裝修業、按摩等勞動密集型行業，仍是僧多粥少。在按摩店林立的法拉盛，按摩業者透露，隨著走線員工的加入，生意愈發不好做。(記者鄭怡嫣／攝影)

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

2024-12-16 07:45
法拉盛餐館雲吞妹獲評選全美百大中餐廳榜首。(本報檔案照)

這家法拉盛麵館 名列2024全美百大中餐館榜首

2024-12-12 20:36
潘尼9日到曼哈頓刑事法庭聆聽判決。(路透)

紐約退伍軍人鎖喉非裔遊民致死案 陪審團裁定無罪

2024-12-09 12:40
華男再引ADA法案，提告第52家華埠餐館。(記者劉梓祁╱攝影)

獨／華男引ADA法案「缺無障礙設施」 9年來提告了逾50家華埠餐館

2024-12-10 19:19
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日提出紐約州首個通脹退稅計畫，幫助紐約家庭應對生活成本。 (取自州長辦公室)

紐約發錢？霍楚提通膨退稅 年收15萬以下個人退300元

2024-12-09 13:35

超人氣

更多 >
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸