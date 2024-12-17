松柏之家日落公園派發玩具 聖誕老人陪合影 小朋友樂開懷
松柏之家日落公園社區服務中心攜手亞裔社聯會(Asian Community United Society)，日前在布碌崙(布魯克林)60街901號派發玩具，提供籃球、保齡球、益智玩具、汽車模型，絨毛玩偶等玩具供民眾領取。現場選完禮物的家庭還可跟聖誕老人拍照，留下美好紀念。
為領取玩具，許多家庭不到12時便已頂著寒冬在外排隊等待。松柏之家總裁和執行長陳偉儀表示，中心每年都會舉行派送玩具的活動，但今年的禮品較往年都要多，主要由金世紀家庭護理公司提供。
金世紀負責人陳緯綸表示，過去也常和社區機構合作，希望自己能化身「聖誕老人」在節日送暖，共計提供超過600份。本次活動選在今年剛啟用的日落公園中心，派發適合12歲以下孩子的玩具給8大道華社社區，希望能看到孩子們選禮物時開心的笑臉，「看小朋友開心我們也很幸福」。
為與社區一同歡慶佳節，福建老人會會長盧彪也在活動現場扮演成聖誕老人，與來訪家庭合影，給喜愛聖誕節的孩子一個難忘的回憶。
帶著孩子來領取禮物的梁女士表示，雖然孩子年紀還小，可能也不清楚自己選了什麼玩具，但拿禮物以及和聖誕老人拍照仍是過節不可或缺的環節。其他來到現場等候的家長表示，雖然外面天氣異常寒冷，但幸好排隊速度很快，禮物的量也很充足，不至於空手而歸。
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