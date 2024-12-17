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劉醇逸攜手Helms Bros 發大衣助20小學弱勢學生

記者尤昱程／紐約報導
州參議員劉醇逸與日前與貝賽Helms Bros合作，於法拉盛20小學(PS 20Q)向學生捐贈超過100件冬季外套。(記者尤昱程／攝影)
州參議員劉醇逸與日前與貝賽Helms Bros合作，於法拉盛20小學(PS 20Q)向學生捐贈超過100件冬季外套。(記者尤昱程／攝影)

參議員劉醇逸與日前與貝賽Helms Bros合作，於法拉盛20小學(PS 20Q)向學生捐贈超過100件冬季外套，旨在支持弱勢家庭，減輕冬季負擔，並推動社區內部互助合作精神。

劉醇逸表示，此次捐贈的冬衣經過挑選，適合不同年齡層學生穿著，滿足實際需求，確保學生在寒冷天氣中得到基本保暖。活動進一步強調了節日期間社區合作與扶持的重要性。

劉醇逸說，「冬天即將到來，我們希望每位孩子都能擁有溫暖的外套。感謝Helms Bros., Inc.的慷慨捐贈，他們不僅帶來外套，更為法拉盛社區傳遞了溫暖與關愛。」

20小學校長巴蕾西(Elisa Barresi)對此表達感謝，她說，「我們很幸運能擁有像劉醇逸及Helms Bros這樣的社區夥伴，該捐贈活動為學校社區提供了實際幫助，並展現了公私部門對學校教育環境的關注。」

Helms Bros., Inc.的營運合夥人奧斯丁(Kristin Callahan Austin)表示，Helms Bros已在法拉盛社區紮根超過80年，很榮幸能與大家分享經營的成果，很高興能捐贈超過100件外套給有需要的學生。

法拉盛 奧斯丁 參議員

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