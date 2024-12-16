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MTA橙黃色座椅地鐵車廂 明年全部淘汰

記者胡聲橋╱紐約報導
大都會運輸署(MTA)使用了長達40多年、有著橙黃色座椅的1700多節地鐵車廂，將於明年全部被淘汰。(記者和釗宇╱攝影)
大都會運輸署(MTA)使用了長達40多年、有著橙黃色座椅的1700多節地鐵車廂，將於明年全部被淘汰。(記者和釗宇╱攝影)

大都會運輸署(MTA)使用了長達40多年、已到更換年限、有著橙黃色座椅的1700多節地鐵車廂，將於明年全部被淘汰，涉及的地鐵線路包括F、N、Q、B、1、3、6等，預算總金額為109億元。

MTA的2025-2029年資本計畫稱，MTA將在2025年逐步淘汰1980年代推出的剩餘1700多節型號為R46、R62/62A以及R68/R68A的地鐵車廂。這些地鐵車廂最明顯的特點就是橙色和黃色相間的座椅，而且這些座椅大多是背對背的雙座座椅。這些舊車廂不僅事故率高，而且無法使用先進的地鐵信號系統(CBTC)。

取代這些車廂的將是R211/R211S車廂，這些車廂已經使用在A線和C線上。這種閃亮的新型地鐵車廂有更寬的車門、安全攝影機和數位顯示屏，並配有藍色和金色的座椅。MTA希望這些新車廂不僅能給地鐵乘坐者帶來更現代的服務和更高的舒適度，而且能大大降低事故的發生。不過，新型車廂的推出並非一帆風順。2023年10月，就在R211這種高科技地鐵車廂推出幾個月後，MTA因設備問題停止使用六節這種新型車廂。

目前這些將被淘汰的地鐵車廂仍在F、N、Q、B、1、3、6等地鐵線路上使用。這些線路大多是穿越紐約市好幾個區的地鐵線路，比如F線和N線都從南到北橫貫整個布碌崙(布魯克林)，穿過半個曼哈頓，越過東河，再馳騁在幾乎整個皇后區；地鐵3號線從東到西貫穿整個布碌崙，然後從南到北穿越整個曼哈頓；Q線從南到北穿過布碌崙和曼哈頓；B線從南到北穿越布碌崙、曼哈頓和布朗士區三個區；地鐵1號線和6號都從南到北穿過曼哈頓和布朗士區。

地鐵 曼哈頓 MTA

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