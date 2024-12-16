SHSAT無紙化考試合同 本周投票

民主黨籍布朗士國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)。記者和釗宇╱攝影

紐約市教育政策小組(PEP)將於18日(周三)對與運營特殊高中入學考試(SHSAT )的NCS Pearson公司的新合同進行投票表決，如果表決結果為不同意新合同，將可能導致七年級學生明年無法參與角逐特殊高中名額的考試。民主黨 籍布朗士國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)繼上周致信呼籲市教育局考慮亞裔 社區關切後，15日再次發表聲明表達對SHSAT考試的支持。

托瑞斯強調，SHAST考試是亞裔社區追求美國夢的重要途徑，而民主黨內反SHSAT的聲音則是對亞裔核心利益的正面阻擊，導致愈來愈多的亞裔選民疏遠紐約民主黨，其深遠影響更在今年的大選中有所體現。他表示，民主黨如欲穩固其在亞裔社區中的支持度，必須學會傾聽來自基層的聲音。

根據州法規定，SHSAT標準化考試成績是紐約市內八所教育品質最佳的特殊高中的唯一錄取標準，教育承包商培生(NCS Pearson)則長期與市教育部門合作提供SHSAT考試服務。紐約市當局原本計畫於今年10月對承包合同進行更新，並從明年開始將全部考試從筆試轉為線上。不過，由於部分反對力量希望利用這一程序杯葛未來的SHSAT考試，因而新合同表決一再被推遲。

反對方認為，競爭激烈的考試對於缺乏教育資源的弱勢群體不公平，導致八所特殊高中的種族極為不公。但包括多數亞裔家庭則認為，這種不基於財產、確保所有人都從同一起跑線出發的擇優性考試才是對弱勢群體最公平的方式，是令大量亞裔新移民子弟有機會進入名校、實現階層躍升的保障。支持SHSAT考試的不僅亞裔。反對方此前曾多次試圖通過行政或立法的方式廢除SHSAT，但均告失敗。