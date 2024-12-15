華埠第二小學 聖誕音樂會溫馨歡樂

華埠兒童中心於公立第二小學，舉辦第15屆假日活動。(主辦方提供)

曼哈頓華埠 兒童中心(A Place for Kids)近日在位於下城的公立第二小學(P.S. 2)舉辦第15屆聖誕音樂會，邀請數十位孩童和鋼琴教育家共同獻唱；主辦方表示，希望創造機會予學生展示才能，也為社區帶來節日氣氛。

成立於1971年的兒童中心，自2007年起進駐公立第二小學，並在每年聖誕舉辦活動。執行長陳惠玲(Minerva Chin)表示，希望希望透過此次音樂會，孩子們能夠在表演中發揮所長，增強自信心，同時也為社區帶來溫馨的節日氛圍，促進居民之間的交流與互動。

她說，中心作為華埠最具歷史的組織之一，希望盡己所能提供多元化的活動平台，支持孩子們的全面發展。陳惠玲還表示，每次活動也是一次緬懷假日活動創始人Paul Gong的機會，因他在2014年7月因心臟驟停不幸去世。

活動中，數十位孩童穿著聖誕裝扮，於舞台上合唱多首經典聖誕歌曲，如「平安夜」和「聖誕快樂」等。同時，主辦方還邀請了鋼琴教育家劉芳(Vivian Fang Liu)合奏。她表示，能夠參與這樣充滿愛與歡樂的活動，感到非常榮幸，希望通過音樂激發孩子們的創造力和表現力。