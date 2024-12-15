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探討「中國風」大都會博物館特展

記者劉梓祁╱紐約報導
大都會藝術博物館新展，以女性主義視角審視中國風。(MET提供)
大都會藝術博物館新展，以女性主義視角審視中國風。(MET提供)

大都會藝術博物館(MET)即將舉辦特別展覽，以女性主義視角對歐洲中國風瓷器的歷史和影響進行探究，呈現舊時的東方美學及西方藝術、設計與生活方式。

此次展覽名為「怪誕之美：女性主義視角下的中國風」(Monstrous Beauty: A Feminist Revision of Chinoiserie)，旨在對歐洲瓷器的歷史進行「大膽的重新想像」。據MET介紹，瓷器在近代早期由中國傳入歐洲後，催生了中國風這一裝飾風格，其不僅反映了歐洲對東方與異域文化的廣泛幻想，還融合了關於女性、性別與種族的新觀念。

MET表示，展覽深入探討了「易碎且易變的」材料如何在塑造歐洲女性身分的同時，也促成了對亞裔女性根深柢固的種族與文化刻板印象的形成。展覽揭示了中國風並非一種「與當下無關、無害的幻想」，而是一種與當代議題息息相關的文化現象。

MET執行長霍林(Max Hollein)說，「怪誕之美」探討了18世紀歐洲中國風的多層影響，並通過揭示這些藝術品的美感及其在不同時代中反映、扭曲和塑造女性身分認知的力量，以「發人深省的方式重新審視歷史」。

本次活動得到多個基金會贊助，還將探討如何把負面刻板印象轉化為女性賦權的工具。歐洲雕塑與裝飾藝術部副策展人穆恩(Iris Moon)表示，展覽是一場對過去負面論調的「必要解構」，和「重新講述中國風的歷史」。

此次展覽彙集了近200件歷史與當代作品，從16世紀的歐洲藝術品到當代亞裔藝術家的裝置作品，揭示中國風如何在歷史上建構跨文化女性慾望與主體性的觀念。在18世紀的歐洲，瓷器作為東方幻想的象徵備受追捧。隨著複雜歷史的發展，瓷器積累了多種文化聯想。

展覽還包括一件由藝術家張怡(Patty Chang)特別創作的全新作品「深淵」(Abyssal)，其以未經釉處理的原始瓷器打造了一張真人大小的按摩床，床身佈滿孔洞。展覽結束後，作品將沉入太平洋海底。張怡指，希望以此探討生命的延續、再生與轉變。

本次展覽將從2025年3月24日開始。

大都會藝術博物館新展，以女性主義視角審視中國風。(MET提供)
大都會藝術博物館新展，以女性主義視角審視中國風。(MET提供)

亞裔 大都會 博物館

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