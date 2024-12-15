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布碌崙元宵花車大遊行 籲踴躍報名參與

記者顏潔恩╱紐約報導
由美國亞裔社團聯合總會主辦、多個機構聯合主辦的第二屆布碌崙慶元宵花車大遊行，定於明年2月9日舉行。(記者顏潔恩╱攝影)
由美國亞裔社團聯合總會主辦、多個機構聯合主辦的第二屆布碌崙慶元宵花車大遊行，定於明年2月9日舉行。(記者顏潔恩╱攝影)

由美國亞裔社團聯合總會主辦的第二屆布碌崙(布魯克林)慶元宵花車大遊行，將於明年2月9日在8大道舉行，各項工作目前正在積極籌備中；籌備委員會14日呼籲各族裔的社團、組織、贊助商等機構盡早報名參加，讓更多的人通過慶祝活動，了解中華傳統節日的文化內涵和傳承。

該活動也由美華總商會、美國香港總商會、布碌崙亞裔民安隊、美國中餐聯盟(紐約)聯合主辦；在14日舉辦的記者會上，亞總會會長陳善莊表示希望每年通過花車遊行、表演的慶祝形式，讓美國主流和在美出生的華人等，能夠看到中華文化的獨特魅力和深厚底蘊，華人將增強民族自豪感，同時促進美中人民友誼和理解。

目前已知有七部花車將參與遊行，聘請DJ、歌手和舞蹈團等表演，與以往路線不同的是，此次的路線規模更大、將會貫穿7、8、9大道；當日活動預計從上午10時開始，遊行起點是7、8大道60街處，隊伍將沿著7大道走到50街右轉直行至9大道，接著再右轉走到60街處後回到8大道，終點將會在8大道50街。

與往年一樣，這次花車遊行有包括京劇變臉、舞龍舞獅、剪紙花燈、猜燈謎、接財神、現場做元宵、漢服秀、卡通遊行、踩高蹺、書畫揮毫、以及旗袍秀等。

市警72分局局長蘇亞雷斯(Krystin Suarez)、副局長許博略當日也出席記者會，蘇亞雷斯表示，屆時會與66分局配合維持現場秩序，確保民眾能開心參加活動；若對遊行活動有任何治安上的考量和疑慮，歡迎告知主辦方或通報給警局的社區事務部門，將會聽取大家的意見。

具體的遊行信息將會在之後公布，主辦方邀請各界參與和贊助，有意參加者可聯繫，電話是(718)839-3339，或電郵至[email protected]

8大道 亞裔 布碌崙

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