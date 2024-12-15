槍殺健保高管嫌犯 最快17日引渡紐約

槍殺健保高管嫌犯孟喬內，最早將於下周二引渡紐約。(取自賓州懲教部門)

全國最大醫療保險公司之一聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)，本月初在曼哈頓 中城酒店外遭槍殺，兇嫌孟喬內 (Luigi Mangione)後在賓州 被捕，目前正處於引渡程序；曼哈頓地區檢察官表示，他最快可於17日(周二)被押至紐約。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，孟喬內可能最早於17日從賓州被引渡至紐約市，並面臨槍殺湯普森的謀殺指控。白艾榮說，孟喬內此前曾對將其引渡回紐約的命令提出異議，但可能會在17日的法庭聽證上放棄這一權利。

在時報廣場的一場公共安全新聞發布會上，白艾榮指，「目前跡象顯示，被告可能會放棄抗爭，但這一放棄只有在法庭程序完成後才能正式生效。」他還說，無論孟喬內選擇堅持或放棄提出反駁，辦公室都將「同時推進多條路徑」。

現年26歲的孟喬內是一名賓州大學的畢業生，他被指控在12月4日槍殺了50歲的湯普森。當時，湯普森正在前往曼哈頓第六大道的希爾頓酒店，參加聯合健保母公司舉行的年度投資者大會。經過五天的搜捕，孟喬內在賓州的一家麥當勞被捕。

警方在他身上發現了一份疑似宣言的文件，其中提到了聯合健保，並指控健康保險公司存在貪婪行為。孟喬內目前面臨謀殺指控，並因涉及槍枝和偽造文件罪名被關押在賓州的懲教所，不得保釋。他對指控均表示不認罪。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)本周說，孟喬內將「隨時」因這起冷血殺人案被起訴，一旦正式提出指控，就會簽發他的引渡令。同時，孟喬內已聘請前紐約市檢察官阿格尼菲洛(Karen Friedman Agnifilo)為其辯護。

阿格尼菲洛於2014年至2021年期間在曼哈頓地區檢察官辦公室任職。根據其事務所網站的簡介，她在執法生涯中主導了多起「備受矚目的暴力犯罪案件」的起訴工作，其中包括涉及心理健康問題和長期未破命案的案件。

簡介還提到，她擁有長達30年的刑事司法、訴訟及庭審經驗，執業範圍集中於州及聯邦法院的刑事辯護。於此同時，聯合健保表示，孟喬內並未持有該公司提供的任何保險。