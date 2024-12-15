慘遭電單車撞車尾 華女驚魂

林女士的車尾被電動車騎士撞及。(林女士提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園 華社近日發生一起交通事故，一名華女 倒車時被一名刹車不及的墨西哥裔電動車 騎士撞上，男子被撞後倒地一陣子，卻在救護車和警車抵達前離開現場；受到驚嚇的華女表示，常在街上看到外賣郎、家長騎著電單車風馳電掣，危險的舉動威脅自身和他人的安全，希望騎士能夠更加謹慎。

林女士指出，這起交通事故發生在本月11日下午2時左右，她從8大道交46街處的車庫倒車，正要去接小孩的路上；當時車身已經完全出來，剛要轉正方向盤時突然聽到後方一陣緊急刹車聲，接著伴隨響亮的碰撞聲。

她形容在車內時便已經聽到對方大喘氣的呼吸聲，一名路人見狀走到男子的身旁，同時也撥打電話叫來救護車；林女士的車尾被畫出一條裂痕，男子的電動車則是前身撞毀得較嚴重，碎片散落在地上，男子的心臟似乎也被震到、腳踝處擦破皮。

林女士表示，男子回過神後站起身，在扶起電動車的同時告知她要把車開到路邊，以免影響交通，不料對方上車後便直接開走了；儘管救護車和警車陸續抵達現場，但因涉事者已經離開，最終也沒有做筆錄和報案。