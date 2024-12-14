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皇后區第26學區委員會 堅持SHSAT不可取消

記者高雲兒╱紐約報導
皇后區第26學區委員會日前在學區會議中再次討論特殊高中入學考試(SHSAT)的相關議題。(Zoom會議截圖)
皇后區第26學區委員會日前在學區會議中再次討論特殊高中入學考試(SHSAT)的相關議題。(Zoom會議截圖)

在華人家長中引起軒然大波的特殊高中入學考試(SHSAT)，近期在皇后區第26學區委員會的會議中再次被討論，成員表示SHSAT不可取消，並表示教育政策小組(PEP)應關注非洲裔和西語裔學生代表不足的根本問題；若選擇取消特高考反而是放錯重點，掩蓋了系統性問題。

監管紐約市公校系統的教育政策小組，原本應在10月投票決定，是否與運營特殊高中入學考試的NCS Pearson公司繼續簽署五年合作，但這項投票卻兩次被推遲。州眾議員鄭永佳、候任州參議員陳學理、市議員莊文怡及霍頓(Robert Holden)在內的民代和一眾華人家長，近日呼籲該小組儘快投票通過合同。

同樣支持特高考的第26學區委員會主席司徒弼(Albert Suhu)，在學區會議上表示特高考不可取消，他指第26學區的家庭廣泛支持SHSAT，認為其是一個公平的選拔機制、不帶有種族偏見。他特別提到，許多特殊高中的學生是移民，且母語非英語，但他們仍能憑藉努力在考試中取得優異成績，針對殘障學生，學校則提供了必要的輔助措施，確保每位學生都能參加考試。

司徒弼還駁斥了針對特高考的常見批評，基於電腦的測試對低收入家庭不公平的說法，他強調特高考是在學校日舉行，由學校提供考試設備，且紐約州其他測試如I-Ready和SAT也已採用電腦形式。對於部分考試準備班帶來不公平的指控，他認為任何人都可以從公共圖書館免費獲取考試準備書籍，而考試準備班對提高學生分數的影響有限，真正的提升來自學生在家的複習。

司徒弼還通過數據展示亞裔和白人學生在學術表現上的優勢，並指非洲裔和西語裔學生從幼稚園開始就顯示出學業差距，這一差距貫穿整個小學和初中階段。他認為，問題的根源並非SHSAT本身，而是這些學生在幼兒園至八年級期間未有足夠的學術準備，取消特高考無助於解決這些學生的學術挑戰，反而會掩蓋系統性問題。

高考 SAT 學區

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