亞裔社區右轉 華裔社團：增強影響力

川普在亞裔社區的支持率大幅提升，日落公園等華社更甚至已經翻紅。(本報檔案照)

2024年總統大選結果顯示，紐約亞裔 社區顯著右轉，民主黨 民代表示應該反思，認為民主黨應當設法止損；但也有華裔社團表示，亞裔選民右轉有助於增強其影響力。

根據紐約時報的分析，在全市範圍內，選民中至少有45%為亞裔的社區，民主黨候選人哈里斯的支持率比2020年拜登的表現下降了37%。同時，川普 的支持率上升了19%。

除了川普的支持率在亞裔社區支持率大幅提升外，一些華社甚至已經翻紅；布碌崙(布魯克林)日落公園所在選區的州參議員選舉中，共和黨候選人陳學理戰勝了現任的曲怡文，而在法拉盛所在的州眾議員選區，川普的得票已經超過拜登。

華埠州眾議員、州眾議會亞太裔工作小組的共同主席李榮恩(Grace Lee)表示，亞裔社區右轉絕非偶然，已經是持續一年多的趨勢。法拉盛所在選區州眾議員金兌錫(Ron Kim)則表示，華裔和亞裔工薪階層對現狀感到失望，所以投票支持川普，「法拉盛這幾個競選周期一直在轉紅。選民很憤怒，但不知道該怪誰，也不知道如何解決問題。他們只知道，自己不再相信那些被推銷給他們的東西。」

李榮恩和金兌锡都表示，有關特殊高中入學考試(SHSAT)的爭論、對通貨膨脹的擔憂，都推動了亞裔對共和黨的支持。

相比而言，亞美醫師協會(CAIPA)則表示，亞裔社區右轉的趨勢提升了他們的影響力。負責亞美醫師協會政治事務的沈卉表示，「我們的社區非常依賴醫生，而醫生在醫療保健行業，通常與民主黨更為一致。如果政府願意與我們合作，推動更多醫療項目，關注除醫療外的社區需求，比如人身安全，我們就能發揮影響力。」

亞美醫師協會主要關注與醫療相關的議題，例如有關醫療事故訴訟或醫療補助資金的法律。今年，他們加強了政治行動委員會(Political Action Committee)運作，通過數位廣告和媒體，宣傳支持金兌錫和曲怡文。

在即將到來的州議會新會期，亞美醫師協會希望推動州長霍楚(Kathy Hochul)為像「醫療補助質量激勵計畫」(Medicaid Quality Incentive Program)這樣的項目提供資金。該計畫通過激勵醫療提供者實施變革，以解決低收入紐約市民保健資源不足的問題，希望在亞裔社區中獲得支持的議員，將對此尤為關注。