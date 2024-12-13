紐約州亞太裔委員會成立 多位華人委員宣誓

亞太裔委員會成員宣誓。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州 亞太裔委員會12日在皇后學院舉行首屆會議，上百社區成員參加，與委員分享他們的建議。據悉，該會議旨在收集亞裔 社區的建議，為未來的政策制定提供參考。

紐約州長霍楚在今年2月7日簽署了「2024年第43章法律」，正式將紐約州亞太裔委員會納入州法。該委員會由13位來自多元文化與專業背景的委員組成，涵蓋社區服務、心理健康、青年發展、社會正義、經濟賦權及慈善事業等多個領域，致力確保亞裔社區的聲音被聽到，並轉化為可行的政策建議。

13名成員中包括多名華人 ，法拉盛華人(工商)促進會首席顧問杜彼得、布碌崙華人社區服務中心創始人羅添福(Tim Law)、知名非營利癌症中心腫瘤藥劑師Joyce Wu，「讓我們可見」(Make Us Visible)組織共同創辦人兼政策總監Jeffrey Gu、威徹斯特郡(Westchester)亞裔諮詢委員會的聯合主席Marjorie Hsu等。

活動當天，他們和其他委員宣誓成為正式成員，並和與會者討論包括經濟機會、社會支持及文化認同等方面事項。州長霍楚則通過視頻致詞。她說：「成立這個委員會是因為你們的聲音對我們州的未來至關重要。我們希望能更深入地了解彼此，這是我們作為紐約人的核心精神。」她還讚揚了亞裔文化在對紐約州的貢獻。 霍楚通過視頻致詞，並表示亞太裔的聲音對紐約州的未來至關重要。(記者高雲兒╱攝影)

霍楚承諾，無論面對來自華府的任何挑戰，紐約州都將繼續致力建設一個讓每位居民感到安全、有價值、被傾聽和被愛的地方，「紐約曾經面對過許多挑戰，但我們總能變得更強大。」最後，她呼籲所有參與者積極分享他們的見解，讓委員會能更有效地推動政策制定。