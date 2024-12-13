曼哈頓區長李文宣布選市主計長 面臨民主黨初選激烈挑戰

曼哈頓區長李文(Mark Levine)12日宣布參選2025年市主計長。(記者許君達／攝影)

曼哈頓區長李文(Mark Levine)12日宣布參選2025年市主計長，加入民主黨 初選競爭，目前至少有兩位其他高知名度候選人參選。同日布碌崙 (布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)宣布背書支持李文。自8月開設競選帳戶以來，李文已籌得超過10萬元，領先所有參選者。

李文將角逐接替現任市主計長蘭德(Brad Lander)的職位，後者計畫在明年6月的民主黨初選中挑戰市長亞當斯(Eric Adams)。

「我擁有相關的專業背景，但更重要的是，我在職業生涯中積極面對這座城市的重大問題，並推動了有效的解決方案，」李文提到。他在擔任市議員期間主導建立了「法律援助權」(Right to Counsel)計畫，確保低收入居民在住房法庭獲得免費法律代表。

李文在曼哈頓政壇活躍逾十年，並與華埠保持密切聯繫。他與州眾議員李榮恩(Grace Lee)合辦亞裔月晚宴，參與華埠綠化計畫，並每年主持春節早餐會。

根據競選資金紀錄，從8月9日啟動至10月9日，李文共籌得10萬6000元，加上從曼哈頓區長帳戶轉入的資金，現有競選資金達31萬9544元，在各個參選人中遙遙領先。

但同時，李文也將面臨民主黨的激烈挑戰。皇后區州眾議員珍妮花(Jenifer Rajkumar)已宣布參選，她是市長亞當斯的盟友，在最近的申報期內籌得24萬432元。布碌崙市議員兼市議會財務委員會主席紀思庭(Justin Brannan)亦於8月宣布參選，籌得22萬4006元。此外，布碌崙州參議員帕克(Kevin Parker)最近也開設了主計長競選帳戶，考慮參選。