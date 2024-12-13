SHSAT合同兩度被推遲 民代市政廳集會呼籲通過

包括鄭永佳、陳學理、莊文怡及霍頓在內的一眾民代在市政廳前舉行集會，呼籲教育政策小組盡快投票通過SHSAT合同。(記者曹馨元╱攝影)

包括州議員鄭永佳、候任州議員陳學理、市議員莊文怡及霍頓(Robert Holden)在內的民代，12日在市政廳前集會，呼籲教育政策小組(PEP)盡快投票 通過特殊高中 入學考試(SHSAT )合同；多名華人家長到場支持，表示「一再延期夜長夢多」。

監管紐約市公校系統的教育政策小組，原本應在10月投票決定，是否與運營特殊高中入學考試的NCS Pearson公司繼續簽署五年合作，但這項投票卻兩次被推遲。特高考的支持者認為，通過標化考試決定特高入學資格是州法規定，而利用教育政策小組阻撓該考試，是部分反對者因為政治利益所主導的「不民主」的行為。

莊文怡選區在內的布碌崙(布魯克林)有超過8000名學生參與SHSAT，她表示，許多她見到的就讀特殊高中的學生並不富裕，「他們學習非常用功，這是為什麼他們能進入特殊高中」；而她也稱，90%參與考試的學生來自移民家庭，若SHSAT被取消，他們的未來都將受到影響，「亞裔家庭不應成為政府政策失敗的替罪羊」。

霍頓也指出，「美國的方式就是如果你足夠用功，你就能獲得成功」，而競爭激烈的SHSAT就是最好的佐證。他表示，目前針對特殊高中的反對聲是「政治化的」，而他也將呼籲市長亞當斯(Eric Adams)介入。

陳學理則從自己的個人經歷出發，談到他女兒正在特殊高中之一的史島科技高中(Staten Island Tech High)就讀，而自己也見證了女兒一路以來的堅持和努力；「我女兒是一個紐約市警的女兒，她不是什麼有特權的小孩」。

布碌崙家長謝女士表示，自己的女兒剛好七年級，若考試合同不通過，女兒將無法就讀心儀的布碌崙科技高中實現目標，「人生就是要有一個目標，才有動力前進」；她希望該合同能順利通過，否則將「夜長夢多。」

按照計畫，教育政策小組將於下周就合同投票，小組主席伏克納(Gregory Faulkner)表示，將考慮公眾的意見。