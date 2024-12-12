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大江僑胞總會成立 盼凝聚華人力量

記者胡聲橋╱紐約報導
美國台山大江僑胞總會成立。(記者胡聲橋╱攝影)
美國台山大江僑胞總會成立。(記者胡聲橋╱攝影)

美國大江僑胞總會宣告成立，並於近日在布碌崙(布魯克林)舉行了成立儀式暨首屆職員就職典禮，各界人士紛紛到場祝賀。

據悉，廣東台山人為最早到美國的華人，而大江是台山市下轄的一個行政鄉鎮。美國大江僑胞總會成立典禮近日在布碌崙福臨門宴會廳拉開帷幕，中國駐紐約總領事館劉兵領事主持了授會印和授旗儀式，該會新一屆職員還在劉兵領事的領誓下宣誓就職。

伍錫富會長致辭表示，總會的成立實現了眾多大江海外鄉親長期的願望，讓離鄉背井的心靈尋到一處安穩的港灣。他指出總會成立的宗旨是為鄉親搭建一個平台，團結互助，彼此關懷，分享經驗，共享資源，協力應對各種困難和挑戰，並致力於促進美中合作，支持家鄉建設，凝聚華人力量，爭敢合理權益。

當晚的慶典上還安排向來自大江的華裔英雄警探劉文健致敬的環節，市議員莊文怡指出，劉文健是大江的英雄，更是紐約的英雄和美國的英雄。她上任不久，即推動了以劉文健名字命名了布碌崙新建的331小學，這是布碌崙歷史上首次以華裔命名學校。莊文怡還和州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧一道，向大江僑胞總會的成立送上熱烈祝賀並頒發獎狀。

大江僑胞總會首屆職員有總顧問劉志斌、理事長李多勤，執行會長李旭輝、李振揚、雷怡、蔡玉瑤、雷石堅，核心常委包括劉文健父母劉偉棠和李秀燕，以及雷美璘、余永歡、雷倫超、雷仕偉、雷海橋、伍永源等人。

布碌崙 華人 華裔

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