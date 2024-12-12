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皇后區圖書館徵圖書卡設計 獎金2000元

記者鄭怡嫣╱紐約報導
皇后區公共圖書館正在尋找13歲及以上藝術家，設計該圖書館首張「禁書特別版圖書卡」。(取自皇后區公共圖書館)
皇后區公共圖書館正在尋找13歲及以上藝術家，設計該圖書館首張「禁書特別版圖書卡」。(取自皇后區公共圖書館)

皇后區公共圖書館正在尋找13歲及以上藝術家，設計該圖書館首張「禁書特別版圖書卡」(Banned Books Special Edition Library Card)，這張圖書館將在2025年發布，屆時，獲獎者的作品將出現在全區的圖書館卡上，還將獲得2000元現金，提交作品的截止日期為2025年1月10日。

皇后區公共圖書館表示，根據美國圖書館協會(American Library Association)的報告，禁書及受到挑戰的書籍數量(Challenged books，指其內容被視為不適當、冒犯或有爭議，而遭到要求從學校、圖書館或其他公共場所移除的書籍)，已達到歷史新高，如今，站出來反對審查、慶祝閱讀自由比以往任何時候都更加重要。

而為了引起人們能夠持續關注這一重要議題，圖書館特此邀請13歲及以上的當地藝術家和公眾提交原創藝術作品，慶祝閱讀自由，作品可以受到曾被禁或受到挑戰的書籍或相關作者的啟發，也可以根據皇后區閱讀自由的主題來自由詮釋與創作，發揮自己的創意。

根據圖書館，獲勝作品將被用於該圖書館將在2025年發布的「禁書特別版圖書卡」，獲勝者還將獲得2000元現金獎。決賽入圍者則有機會將他們的作品展示在圖書館官方網站及各個皇后區圖書館分館地點。

更多詳情，可登錄網站查詢queenslib.org/designcontest查詢，皇后區公共圖書館最受歡迎的100本禁書或受挑戰書籍，請至queenslibrary.org/about-us/news-media/blog/2666查詢。

圖書館 皇后區 入圍

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