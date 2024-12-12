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「陸瑞英提案」公聽 道路安全團體力挺

記者和釗宇╱紐約報導
陸瑞英生前任職的曼哈頓華埠啟蒙學校前校長黎淑玲到場聲援集會，並代表陸瑞英的姐姐發言。(記者和釗宇╱攝影)
陸瑞英生前任職的曼哈頓華埠啟蒙學校前校長黎淑玲到場聲援集會，並代表陸瑞英的姐姐發言。(記者和釗宇╱攝影)

市議會交通和基礎設施委員會11日舉辦公聽，審議要求給電單車上牌的「陸瑞英提案」(Priscilla Law)等。市交通局對該提案表示異議，認為落實提案可能導致針對性執法外賣郎。部分道路安全維權組織及市議員則支持該提案，呼籲加強對電單車的監管。

市交通局長羅格貴茲表示，落實「陸瑞英提案」要將耗費大量資源，財政上無法承受。(記...
市交通局長羅格貴茲表示，落實「陸瑞英提案」要將耗費大量資源，財政上無法承受。(記者和釗宇╱攝影)
去年9月，曼哈頓華埠啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)遭電單...
去年9月，曼哈頓華埠啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)遭電單車撞倒不幸離世，肇事電單車騎士當場逃逸，事後僅被開一張闖紅燈罰單。(記者和釗宇╱攝影)

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)作證表示，當局的確接到不少有關電單車安全的投訴，但數據顯示，電單車造成的交通事故只占一小部分，「今年全市有135人在交通事故中死亡，只有六人是因電單車而死。」

市議會交通和基礎設施委員會11日舉行公聽會，審議擬要求給電單車上牌的「陸瑞英提案...
市議會交通和基礎設施委員會11日舉行公聽會，審議擬要求給電單車上牌的「陸瑞英提案」(Priscilla Law)等一系列電單車監管提案。(記者和釗宇╱攝影)
市交通局對「陸瑞英提案」表示異議，認為當下沒有必要對電單車上牌監管，而且落實提案...
市交通局對「陸瑞英提案」表示異議，認為當下沒有必要對電單車上牌監管，而且落實提案可能導致對外賣郎的針對性執法。(記者和釗宇╱攝影)
電單車安全聯盟創始人施羅德表示，肇事電單車騎士從未被追責，且有數據90%的肇事者...
電單車安全聯盟創始人施羅德表示，肇事電單車騎士從未被追責，且有數據90%的肇事者當場逃逸。(記者和釗宇╱攝影)

談到要求電單車上牌的「陸瑞英提案」，羅格貴茲表示，贊同提案的初衷。但若落實該案，可能會導致市交通局和州汽車監理廳(DMV)職能重合，市府目前已有用來對付非法騎行的執法工具，無必要要求電單車上牌。此外，由於使用電單車的大量是外賣員，落實提案或導致針對執法外賣郎。

去年9月，曼哈頓華埠啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)遭電單車撞倒離世，肇事電單車騎士當場逃逸，事後僅被開一張闖紅燈罰單。市議員霍登(Robert Holden)、帕拉迪諾(Vickie Paladino)則在當日聯合交通維權組織紐約市電單車安全聯盟(NYC E-Vehicle Safety Alliance)等維權組織集會，呼籲通過「陸瑞英提案」。

霍登表示，因為沒有牌照，許多犯下交通肇事的電單車騎士無法找到。(
霍登表示，因為沒有牌照，許多犯下交通肇事的電單車騎士無法找到。(
市議員霍登、帕拉迪諾聯合道路安全維權組織紐約市電單車安全聯盟等維權組織，11日在...
市議員霍登、帕拉迪諾聯合道路安全維權組織紐約市電單車安全聯盟等維權組織，11日在市政廳舉行集會，呼籲市議會通過擬要求給電單車註冊牌照的「陸瑞英提案」。(記者和釗宇╱攝影)

霍登表示，因為沒有牌照，許多犯下交通肇事的電單車騎手都無法找到，「這是無法接受的。如今，我們已經有31名市議員聯名支持這項提案。」電單車安全聯盟創始人施羅德(Janet Schroeder)表示，有數據90%的肇事者當場逃逸，「這項提案就是為了追責肇事者。」

陸瑞英生前任職的曼哈頓華埠啟蒙學校前校長黎淑玲到場聲援，並代表陸瑞英的姐姐發言。她表示，陸瑞英在啟蒙學校任職41年，「我代表陸瑞英的家人支持這項提案，她不應該被遺忘。」

華埠社區人士李翠珊表示，在華埠，電單車帶來的安全隱患尤為嚴重，因為華埠道路狹窄、長者眾多；「既然電單車已經被限速，那就應該和其他被限速的機動車一樣註冊上牌。這項提案之所以拖了兩年，是因為乘客聯盟(Riders Alliance)、交通替代(Transportation Alternatives)等所謂維權團體一直在阻撓、散播不實信息，他們總說這項提案是要禁止電單車，但實際上我們只是想追責而已。」

帕拉迪諾表示，電單車車速快、重量重，完全應該被當作機動車來註冊上牌。
帕拉迪諾表示，電單車車速快、重量重，完全應該被當作機動車來註冊上牌。

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