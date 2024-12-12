黃敏儀區情咨文 聚焦無證攤販和賣淫

紐約第20選區市議員黃敏儀於11日在法拉盛舉辦區情咨文。(記者高雲兒╱攝影)

第20選區市議員黃敏儀11日在法拉盛 舉辦區情咨文，回顧過去一年成績，同時宣布將在新的一年關注法拉盛居民最關心的議題，包括無證攤販、賣淫、治安等。

2024年是黃敏儀第二個任期的第一年，她細數過去一年的社區服務，包括為追回被盜糧食券、爭取財產稅豁免，為民眾申請政府援助、提供法律服務、商業諮詢以及遺產規畫等，另外在健康方面也提供前列腺、乳腺癌篩查等，且每逢節假日也分發食物和必備品等，致力照顧到方方面面。

展望2025年，黃敏儀表示仍有許多問題亟待解決。首先是困擾行人的無證攤販，黃敏儀表示，該問題正在獲得進展，「當我上任時，大街上有數百個小販，由於執法力度加強，這個數字已經大大減少。」她表示，目前每個行政區都有一個專門的小販執法小組，表明市府正在認真對待該問題；另一方面，因為她的立法，市府對違反人行道攤位(Stoop Line)規定的商家的處罰也將增強。

安全也是一個重要議題。黃敏儀說，2022年法拉盛犯罪率飆升，主要因素之一是109分局的警察短缺，「從那時起，我一直在解決這個問題，倡導我們的分局需要更多資源。」她表示在109分局局長科爾曼的帶領下，犯罪率已經穩步下降。為了快速抓住罪犯，黃敏儀還連續兩年申請預算 ，向109分局提供攝像頭，震攝罪犯，確保居民安全。

她還提及109分局在近日設立衛星分局，確保警方響應時間變短，「這意味著更安全的街道，以及在緊急情況下更快的幹預，讓居民更安心。」

另外讓許多居民煩惱的法拉盛街頭賣淫問題，黃敏儀表示，會致力解決，但情況複雜，「我們必須認識到，其中許多人是人口販運的受害者，主要是亞洲婦女。這些婦女經常被騙來到美國，甚至被強行賣到這裡。一到法拉盛，他們就陷入了被剝削的惡性循環。」

她表示，這些婦女大多被威脅控制、無法脫身，黃敏儀已經聯合聯邦調查局、國土安全部等開展會議，同時聯合紐約警方以及紐約勵馨等公益組織，合作解決這一複雜議題。