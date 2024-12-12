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原法拉盛機場地塊招標 關注濕地保護1╱8考察

記者尤昱程╱紐約報導
這片80畝的土地自1984年法拉盛機場關閉以來便處於閒置狀態，現市府計畫啟動開發進程，將其轉型為滿足住房、就業和社區需求的綜合用地。(取自google地圖)
這片80畝的土地自1984年法拉盛機場關閉以來便處於閒置狀態，現市府計畫啟動開發進程，將其轉型為滿足住房、就業和社區需求的綜合用地。(取自google地圖)

紐約市經濟發展局(NYCEDC)11日舉行原法拉盛機場地塊招標書(RFP)線上說明，聚焦如何平衡濕地保護與場地開發。同時，當局宣布將於明年1月8日(周三)舉辦實地考察活動，幫助開發商更深入了解場地特性。

市經濟發展局闡述了該地塊的開發目標，包括推動當地經濟增長、提升社區生活品質、展示高品質設計、推進城市住房目標、提供社區就業機會以及最大化城市收益。

當局強調，開發商需特別考量該地塊淡水濕地的保護與相關規範。根據目前的分區，允許的土地使用用途包括製造業和娛樂用途，提案可以採用現有分區的規畫，也可以包含分區調整的建議，但需明確說明相關土地將如何使用。

屆時，評選標準將根據提案的整體可行性、設計與項目目標的一致性、財務與進度可行性、開發商資質以及對當地經濟的影響進行評估。特別的是，提案需包括30%少數族裔與婦女企業的參與率，且當局也鼓勵在開發商團隊中納入新興開發者，促進多元參與。

為協助開發商更深入了解場地特性，當局將於明年1月8日(周三)組織實地考察。此外，參與者還需參考最新發布的招標文件和場地檔案，確保了解相關要求與限制。

有意參加明年實地考察的民眾，需於明年1月3日(周五)前報名。若對於提案有任何相關問題，可在明年2月7日(周五)前通過發送電子郵件[email protected]提交，問題解答將於明年2月21日(周五)前陸續公布於RFP網站。

提案的提交截止日為明年3月20日(周四)晚上11時59分，所有提案需以壓縮檔格式上傳至指定網站，檔案需包含公司名稱及RFP名稱，提交網址：https://edc.nyc/former-flushing-airport-rfp。

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