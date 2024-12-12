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抗議頻繁遭「鎖車」網約車司機集會

記者劉梓祁╱紐約報導
網約車司機於市計程車管理局樓外反對「鎖車」。(應用程式業者正義聯盟提供)
網約車司機於市計程車管理局樓外反對「鎖車」。(應用程式業者正義聯盟提供)

紐約市網約車司機在過去數月多次集會，控訴Uber、Lyft等平台限制其登陸次數而導致收入減少，為此市府已與平台達成新協議，但司機仍不滿意；「應用程式業者正義聯盟」(Justice for App Workers)和獨立司機工會(IDG)11日在市計程車管理局(TLC)舉行車隊示威，抗議頻繁出現的「鎖車」(Lockout)限制。

當前，網約車平台頻繁出現被稱為「鎖車」的限制措施，以維持較低的司機載客時間，但被指影響司機收入。早前，市府和平台達成協議，Uber將開始逐步取消限制，前提為Lyft保持至少50%的司機載客時間。據TLC算法，載客時間指司機在工作時間載有乘客時間占比，其會根據特有公式計算司機收入。

兩組織表示，若市府不採取新行動遏制網約車平台對司機的登陸限制、進而無法謀生的現象，司機們或將發起罷工。司機工會曾調查超過3000名司，機發現有64%人曾被鎖定超過兩小時，超過37%被鎖定一天或更長時間；同時，超過90%的司機因平台限制導致收入減少。

集會過程中，有大量TLC牌照的網約車在市計程車管理局樓外駛過並鳴笛抗議，每輛車都插有統一旗幟。獨立司機工會華人司機召集人林境盛表示，紐約市有許多華人司機駕駛網約車，其大多是家庭的主要收入來源，若平台頻繁限制登錄，則會對生計造成嚴重影響。司機工會表示，鎖車發生在全日不同時段，受影響司機有超過90%位於布碌崙(布魯克林)、曼哈頓和皇后區。

網約車司機於市計程車管理局樓外反對「鎖車」。(應用程式業者正義聯盟提供)
網約車司機於市計程車管理局樓外反對「鎖車」。(應用程式業者正義聯盟提供)

網約車 紐約市 華人

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