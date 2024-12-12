首會社區成員 五分局新局長：回歸華埠感覺很好
曼哈頓華埠五分局新任局長尼爾森(Craig Nilsen)9日上任，並於11日首次會面社區成員，表示對再次服務該社區深感興奮，他也說已有初步計畫解決現有治安難題，同時希望與社區保持良好溝通，鞏固警民關係。
在前任局長、副督察陳韜(Tao Chen)被調至曼哈頓南區警署後，作為新局長的警官尼爾森在9日上任。在11日於紐約中華公所舉辦的警民會中，尼爾森表示，華埠五分局是自己「最初開始的地方」，有機會再次返回就如「超現實」一般，華埠是「一個很棒的社區」，他也已准備好服務這裡。他也提到，陳韜在祝賀他的同時，還希望他能用心愛這個社區。
據悉，尼爾森從警已有20年，大部分時間在曼哈頓南區，曾在交通部門和第34分局等地任職。隨後，他加入五分局擔任副局長。在重回華埠前，他在曼哈頓南中城(Midtown South)分局就職。
尼爾森表示，自己已知社區長期存在的許多治安問題，如羅斯福公園一帶的毒品和遊民、堅尼路的仿品市場和許多商家遭遇盜竊等問題，會在和社區溝通過程中制定工作計畫，然後解決問題。
隨著聖誕節鄰近，他還表示將著重應對扒手問題。他表示，曾處理過多起假冒商品案件，對解決類似問題具備一定經驗。在南中城工作時也與扒手專項小組保持良好溝通，因此會繼續與他們合作。
尼爾森到任後處理的第一起案件，為一個午夜的盜竊案。他說，了解商家正承受壓力，團隊也在制定更好的計畫，確保累犯被合法拘留，減少重複犯罪。然而，他指五分局目前警員的數量「可能是自己所見最少的」，但不久前已有17名新警員加入。此前，五分局有99名警員，其中89人為在職成員。
上一則
原法拉盛機場地塊招標 關注濕地保護1╱8考察
下一則
FB留言