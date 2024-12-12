稱能將現金轉為虛擬貨幣買黃金 華人留學生詐騙6萬被捕

28歲來自紐約法拉盛的男子王小龍(Xiallong Wang，音譯)，因涉嫌詐騙被捕， 金額達到6萬元。(取自沃爾科特市警方臉書)

一名來自紐約法拉盛 的華人留學生在康乃狄克州(Connecticut)因涉嫌詐騙被捕， 涉案金額達6萬元，面臨二級盜竊未遂、一級電話詐騙等指控。

根據康州沃爾科特市(Wolcott)警方報告，28歲來自紐約法拉盛的男子王小龍(Xiaolong Wang，音譯)，涉嫌利用一個假冒的BingX網站，聲稱能將現金轉換為虛擬貨幣 並用來購買黃金。受害者在收到來自一名女性的隨機短信後，與其建立了網路關係，並指導該女性，將資金投入該虛假網站。最終，受害者損失了大約6萬元。

沃爾科特警察局警探在接到受害者報案後，展開調查並設置了臥底行動，誘使王小龍到受害者住所收取更多款項。當王小龍本月6日前來時，警方將其當場逮捕。

被捕後，王小龍向警方透露，他是中國移民，隨後美國國土安全部被通報此事，並發現王小龍持有已過期的學生簽證 。王小龍目前被拘押，面臨二級盜竊未遂(criminal attempt at second-degree larceny)、一級電話詐騙(first-degree telephone fraud)及冒充罪(criminal impersonation)等指控。其保釋金為15萬元，並定於2025年1月8日出庭水堡(Waterbury)高級法院。

警方提醒，該案件再次敲響警鐘，呼籲民眾警惕虛擬貨幣詐騙，尤其是網路交友與投資領域的高風險陷阱。