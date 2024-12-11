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華人抗議紐約州區域化計畫 長島賽奧塞學委會決退出

記者高雲兒╱紐約報導
長島賽奧塞(Syosset)學委會舉行例行會議，約有包含200名華人的300多名民眾到場參會，旨在反對最近引起廣泛爭議的區域化計畫。(與會家長提供)
長島賽奧塞(Syosset)學委會舉行例行會議，約有包含200名華人的300多名民眾到場參會，旨在反對最近引起廣泛爭議的區域化計畫。(與會家長提供)

長島賽奧塞(Syosset)學委會近日舉辦例會，300多名民眾到場參會，其中200多名為華人家長，他們一同反對最近引起廣泛爭議的區域化計畫。許多家長紛紛舉牌「反對區域化」(No regionalization)、「退出」(Opt out)等，甚至數度打斷學委發言。在一個多小時的會議後，學委會全體成員一致決定退出紐約州教育廳提出的區域化計畫。

賽奧塞學區學監羅傑斯(Tom Rogers)表示，民眾對該計畫的擔憂可以理解，「人們擔心郡級學區失去控制，擔心地方合作教育服務委員會(BOCES)負責人會有權代表我們做決策，擔心這項計畫會強制學區合併或強迫學區接受非本地學生，擔心學區可能必須共享資源。」

他表示，學區從一開始就明確了兩條「紅線」：第一，反對任何會削弱地方控制權的舉措，例如強制學區合併或接收非本地學生；第二，反對重新分配地方資源，包括建立共享資源池。他進一步說明：「無論未來州府以何種方式重新包裝類似倡議……我們已經明確反對的立場，並將繼續反對。」

他同時更新了州教育理事會(New York State Board of Regents)在10日的開會內容，表示區域化計畫的修訂版本新增條款，允許學區選擇不參與區域化計畫，並在備忘錄中指出：「最終計畫中，參與學區只需執行他們同意的活動。」

羅傑斯總結道，這些修訂顯然是針對社區擔憂做出的回應，並補充說：「如果學區選擇退出選項，那將是一個徹底且永久的退出。」他建議教育委員會盡快討論並提交退出申請，以確保學區的自主權和利益得到保護。

另有董事會成員認為，退出區域化計畫是明智的選擇，應立即發送退出信，並建議在退出信中加入保留權利的條款，以便反對未來可能的新措施。同時，他提議聘請有相關經驗的法律顧問，確保學區在法律上受到保護，並能自主制定策略。

最後，賽奧塞學委會一致通過不參與區域化計畫的決議，並將在2025年1月15日的截止日期前遞交不參與的書面聲明。此外，學區還決定聘請獨立律師，以保留對任何試圖侵犯紅線的行為的抗爭權利。

當天的華人家長包含周邊各個學區的反對人士。一位華人家長表示，這個結局不能讓人完全安心，「一個學區獨立發起訴訟的可行性有多大呢？會不會之後還是不了了之？」這位家長表示，將繼續努力反對該計畫，「我們現在挨家挨戶敲門，讓大家一起反對」。

許多家長紛紛舉牌「反對區域化」(No regionalization)以及「選擇...
許多家長紛紛舉牌「反對區域化」(No regionalization)以及「選擇退出」(Opt out)等，甚至數度打斷委員會成員發言。(與會家長提供)

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