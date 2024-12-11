紐時指陳善莊「親中掮客」 華社憂遭汙名化

紐約時報(The New York Times)近日的一篇報導指，美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊(John Chan)涉長期與中共 政府關係密切，不只遊走在曼哈頓、布碌崙 (布魯克林)和法拉盛的社區團體之間，更透過自身影響力左右選舉。文章中提及陳善莊為新科州參議員陳學理(Steve Chan)背書一說法，遭到陳學理嚴正反駁，稱報導內容為「無稽之談」；陳善莊稱報導「無中生有」，社區人士也回應表示此報導是在「汙名化社區」。

紐時「布魯克林之王陳善莊：親中共的紐約權力掮客」報導指出，陳善莊代表海外華僑，於今年3月參與了在北京舉辦的年度會議，更曾在去年前往舊金山，迎接中共領導人習近平訪美。

報導稱，雖然陳善莊並未在調查鄭祺蓉的過程之中被指控有任何的不法行為，但紐時在調查後發現，陳善莊除與中國領事館合作，他的商會曾提供資金，涉帶領多位州議員和企業領袖前往中國。報導還指，他涉與其政治盟友透過非營利組織，將資金、人員與選票挹注在他支持的參選人，並涉干預任何損害中國利益的政治活動在美國進行，他還間接導致了來自台灣的第17選區州參議員曲怡文在今年大選中敗選。

在報導中被提及的新科州參議員陳學理在接受本報採訪時，駁斥陳善莊扶持其勝選的言論，稱此為「政治摧毀之舉」。他表示，當他瞭解到陳善莊的前科和可能與中共的來往後，他便未收過對方的捐款，甚至還曾退回款項。

陳學理表示，同為華人 ，在社區活動中碰到面是正常的事，跟對方僅為泛泛之交(Acquaintances)，並非報導稱的朋友(Friends)；且自己不諳中文，不知曉對方曾在對外場合「歌頌祖國」一事。

被紐時點出因陳善莊介入才落選的曲怡文，對此報導則表示「不予置評」。

布碌崙社區人士凌飛則透露，他曾與撰稿記者接觸，認為對方前來採訪時已帶有預設的立場，問題積極朝向孙雯、鄭祺蓉、以及社區是否與中共有關聯等方向詢問，此種對在美華人充滿成見的態度令社區相當不滿。

凌飛表示，陳善莊過去幾年在社區仍有影響力時，幾位被他背書的民選官員還是輸掉選舉，報導稱其為幕後黑手的說法，在邏輯上說不通。

他也指出，今年布碌崙翻紅是正常的政黨輪替現象，許多社區組織自2022年開始，便積極和民眾普及選舉知識和權益，讓過去在中共統治下對政治冷感的民眾能在美國重拾他們的投票權，「民眾以前不懂，但瞭解之後就會願意參與」。他更回應報導直指今年選舉結果為中共幕後操作所為，是在「傷害及汙名化華人社群」。

陳善莊本人則向本報回應，他已閱讀過報導，稱紐時為「無中生有」，自己許多年前坐牢的過去，與他所做的社區服務毫無關聯，且美國為自由土地，自己無從干涉任何人的決定。而對於報導稱其與中共關係密切一事，陳善莊並未回應。