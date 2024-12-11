華埠商改區午餐會、發紅包 犒勞清潔工人

華埠商業改進區日前設午餐宴犒勞十餘名清潔工人。(記者曹馨元／攝影)

華埠 商業改進區(Chinatown BID)日前設午餐宴犒勞十餘名清潔工人。商改區 執行總監陳作舟表示，華埠曾因街面髒亂而備受詬病，這些清潔工人對改善社區面貌功不可沒。

清潔團隊負責人張偉峰指出，大部分工人都在此工作了五年以上，而他自己也為華埠商改區工作了十年，「要是我們稍微偷懶，華埠的衛生狀況就會變糟」。回顧今年的工作成效，張偉峰坦言，「今年(華埠地區)的遊民 多了好多」；而遊民時常會破壞已經包裝好的垃圾袋，或「把垃圾放到別人家門口」，為他們的清潔工作帶來一定挑戰。

陳作舟指出，由於華埠食肆多、小道多，清潔需求也非常大。「別的商改區清潔費用占預算可能只有20%到30%，我們的清潔費用占到50%以上」，去年，商改區將62%的資金用於衛生治理，處理了近10萬袋垃圾，移除了7566處塗鴉。

同時，他也表示清潔團隊的工作分為冬季時間表與夏季時間表，而冬季因為灑水易結冰等問題，排班相對更少；「我們經費不夠，今年冬天可能要縮減一點(清潔團隊)規模」。

午餐現場，清潔工人們還各獲得100元紅包作為年末的犒賞。華埠商改區董事傅先清、古奇(Edward Cuccia)、張國強等出席。