寇頓布碌崙辦感謝餐會 慶連任州眾議員

州眾議員寇頓日前在班森賀民主黨俱樂部舉辦感謝餐會，席間邀請逾60多位民眾，以及眾多民選官員與社區人士參與，歡慶寇頓的連任。(記者馬璿╱攝影)

州眾議員 寇頓(William Colton)日前在布碌崙(布魯克林)班森賀民主黨俱樂部舉辦感謝餐會，席間邀請逾60多位民眾，以及眾多民選官員與社區人士參與，歡慶寇頓的連任。

州眾議員寇頓(William Colton)於7日下午在班森賀民主黨俱樂部舉辦感謝餐會，席間邀請逾60多位民眾，以及眾多民選官員與社區人士參與，歡慶寇頓的連任。(記者馬璿／攝影)

餐會寇頓幕僚長賀立寧主持，州眾議員第47選區民主黨女領導人唐鳳巧(Nancy Tang)、市議員莊文怡(Susan Zhuang)、第49選區領袖高應達(Tony Ying Ko)、國會眾議員高德曼代表葉凌霞、華人 社區服務中心負責人羅添福和吳燕珊等人出席。

寇頓感謝所有投票 支持他的民眾，高喊他的勝利「是社區的勝利」，並鼓勵民眾繼續透過選票表達心聲，社區的團結是改變體制的重要力量。他強調接下來仍有許多工作要執行，除將針對遊民所議題抗爭外，也會為特殊高中入學考合同一事努力。

唐鳳巧則感謝寇頓28年來為社區做出的貢獻，自己也跟著對方學習非常多，接下來也會持續為社區發聲。

師承寇頓的莊文怡表示，不論市府施加的壓力多大，她會持續為民眾喉舌，並把公眾利益放在第一位。她表示，自上任後為華社爭取多項經費，足以可證華人從政能將資源帶回社區，鼓勵民眾透過投票讓華人民選官員能為自己的社區帶來更多福祉。