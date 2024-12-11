東北同鄉會訪美華博物館 認識「排華法案」了解華人奮鬥史

東北同鄉會參觀美華博物館，了解排華及華人奮鬥歷史。(會方提供)

為了解華人 在美的移民 及奮鬥歷史，紐約東北同鄉會日前組織會員參觀曼哈頓美國華人博物館(MOCA)，通過展品和文件認識排華法案和早期移民爭取平等權益的歷程；會方表示，成員不僅增進了對自身文化遺產的了解，也更加珍惜現在所享有的權利和自由。

東北同鄉會參觀美華博物館，了解排華及華人奮鬥歷史。(會方提供)

本次參觀邀請歷史記錄平台美華史記創辦人黃倩帶領，為到場人士解讀展品背後的故事。黃倩特別強調了華人在美國社會中所面對的挑戰與成就，並鼓勵華裔社群積極融入社會，參與更多的文化活動，不僅能確認自身在多元文化織錦中地位，也能更深入地了解前人的貢獻。

黃倩說，「華人歷史就是一部爭取平等的歷史，也是美國歷史不可分割的一部分。美國的獨立和建國基石是人人平等的理念，雖然當初華人未能完全享有，但我們的前輩們以堅韌不拔的精神不斷鬥爭，正是因為他們的不屈不撓，才有了我們今天的地位和權利。」

活動中，同鄉會成員了解了「排華法案」的背景及其對早期華人移民生活的影響。黃倩則介紹了法案的起源、實施過程，以及如何限制華人的就業 、居住以及公民權。此外，館藏中還展出多份反抗排華法案的檔案和照片。

東北同鄉會會長李香梅表示，該活動是「一次寶貴的學習機會」，不僅重溫了華人在美國所經歷的苦難，也認識到自身文化的韌性和力量。李香梅還說，對歷史的回顧更是啟發，鼓勵每位華人積極參與社會事務，珍惜寶貴的法治、自由和平等。當日，參觀者中年齡最小的為13歲。