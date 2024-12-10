葛謨性騷擾案 前州府女助手撤回聯邦訴訟

前州長葛謨(Andrew Cuomo)被多名女性指控性騷。(美聯社)

前州長葛謨 (Andrew Cuomo)的助理班奈特(Charlotte Bennett)2021年發起訴訟，指控葛謨對其性騷擾 。班奈特近日宣布，因無法忍受葛謨利用法律程序持續傷害她，欲撤回針對葛謨及其三名助手的聯邦訴訟，但針對紐約州 政府的訴訟將繼續進行。

班奈特2021年提起這項訴訟，指控葛謨在她擔任助理期間對其進行性騷擾，包括提到自己「孤單」並尋找女友，甚至詢問她是否願意與年長男性發生關係。此案也是導致葛謨遭遇州檢察長性騷擾調查而下台的導火索之一，當時州檢察長詹樂霞(Letitia James)公布的調查報告指出，葛謨曾對至少11名女性進行性騷擾，其中包括班奈特，她是第二位公開指控葛謨的女性。

班奈特表示，當她公開揭露事件後，葛謨與助手試圖損害她的名譽以報復她的指控。葛謨及其律師則始終否認相關指控，聲稱班奈特誤解了他的言論。

在撤回針對葛謨的訴訟後，班奈特於聲明中表示，她無法再忍受葛謨利用法律程序進一步傷害她及其家人，稱這是一場「長達五年的噩夢」。她的律師德卡茲(Debra Katz)則指控葛謨在法律程序中提出過度的隱私要求，試圖羞辱班內特並對其施壓。德卡茲表示，針對紐約州政府的訴訟將持續進行，以替所有性騷擾受害者爭取正義。

葛謨的律師對班奈特的撤訴發表聲明，稱這是「完全投降」，並指控班奈特的訴訟毫無根據，撤回訴訟是為了避免在宣誓作證時承認其指控為虛假。律師還呼籲，如果州政府最終與班奈特達成和解，所有相關證據應公開，讓公眾了解真相。