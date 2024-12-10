霍楚提通膨退稅 860萬人可受惠

紐約州長霍楚9日提出紐約州首個通膨退稅計畫，幫助紐約家庭應對生活成本提高。 (州長辦公室提供)

作為2025年紐約州 情咨文提案之一，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)9日提出全州首個通膨退稅 計畫，幫助紐約家庭應對生活成本，若提案通過，該計畫預計在2025年，向860萬紐約納稅人發放約30億元。年收入在15萬元以及以下的個人納稅人，將獲300元；家庭年收入在30萬元以下的聯合申報家庭，將獲得500元。

霍楚此次提出這一退稅計畫，旨在應對在新冠疫情過後、通貨膨脹對日常商品價格的影響。而紐約州銷售稅收的主要增長來源，就是來自價格通膨。若這項提案之後在州議會得到通過，這筆退稅金將為一次性發放給符合條件的納稅人，並預計將在2025年秋季開始發放。

據悉，最近提交稅表的紐約州居民，若符合條件，即有資格獲得這筆退稅金。單身、家庭戶主或分開報稅的納稅人，如果年收入不超過15萬元，將獲300元，夫妻共同報稅的納稅人，如果年收入不超過30萬元，將獲得500元。此項退稅計畫，預計將共惠及約860萬名紐約州居民，其中包括紐約市的364萬5000人、長島地區的134萬4000人、哈德遜河谷的98萬6000人等。

霍楚表示，由於通貨膨脹，紐約州的銷售稅增長前所未有，州府會將這筆錢返還給中產階級家庭，「我明年的政策將專注於將錢還給紐約州的人民，這將從提議發放最高500元的通膨退稅支票開始，我將幫助數百萬辛勤工作的紐約人。生活成本仍然太高，紐約人應該得到一些喘息的機會。」

在明年1月14日(周二)下午1時，霍楚預計將發表2025年紐約州州情咨文。來自紐約州府的最新訊息，民眾可至政府官方網站ny.gov/signup訂閱郵件或短訊來獲取。