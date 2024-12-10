市議會訴市長 籲撤銷暫停禁止單獨關押令

市議會12月9日對市長亞當斯提起訴訟，要求法庭撤銷亞當斯有關暫停禁止單獨關押的行政令。(市長辦公室)

市議會12月9日對市長亞當斯 (Eric Adamss)提起訴訟，要求法庭撤銷亞當斯下達的一項緊急行政命令。該命令要求暫停一項禁止在雷克島(Rikers Island)和其他城市監獄 單獨監禁的法律。

市長亞當斯於7月27日簽署了緊急行政命令，暫停市議會通過的第42號地方法部分內容，理由是紐約市 監獄的安全受到威脅。亞當斯曾於1月否決了該法案，但市議會隨後以42票對9票推翻了他的否決。

市議會的訴訟稱，亞當斯違反了紐約州第24號行政法，該法律定，市長只有在發生極端情況時才能宣布緊急狀態，特別是在出現「災害、騷亂、災難或類似的公共緊急情況，或是出現對這些情況的「恐懼」時。

該訴訟還說，紐約歷史上沒有一位市長使用緊急權力「作為規避地方法律的手段」，亞當斯從未「發現需要單方面採取應對措施的迫在眉睫的緊急情況」。

市議長歐德思(Adrienne Adams)稱該命令是「前所未有地濫用權力」。她說，「亞當斯市長僅僅因為被否決就決定超越其合法權力，這破壞了我們民主的基礎，必須使其無效。

市長發言人考克菲爾德(Amaris Cockfield)在一份聲明中稱，2019年紐約市監獄取消了單獨監禁。為了繼續保護監獄的健康和安全，市長發布了這項行政命令，重點是減少監獄中的暴力行為。如果有人提起訴訟，他們將對其進行審查。