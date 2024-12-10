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市議會提案 擴大外賣郎薪資保護

記者曹馨元╱紐約報導
公聽會現場，市消費者和工人保護局局長馬玉伽(左二)力挺新提案。(記者曹馨元╱攝影)
公聽會現場，市消費者和工人保護局局長馬玉伽(左二)力挺新提案。(記者曹馨元╱攝影)

市議會消費者和工人保護委員會(Committee on Consumer and Worker Protection)9日就兩條擴大外賣郎薪資保護的提案舉行公聽會；多名外賣郎現身說法，指出在外賣郎最低薪資標準實施後，還是存在一定漏洞讓部分外賣郎無法享受應有的權益。

紐約市是全美首個為第三方平台外賣郎設置最低時薪的城市，作為實施的第一步，去年12月，外賣郎時薪調漲至17.96元，今年4月1日則再漲至19.96元以上。但原有的法案只針對為訂餐平台服務的外賣郎，市議員奈爾斯(Sandy Nurse)與古鐵雷斯(Jennifer Gutierrez)在本月推出兩條提案，要求即刻為第三方雜貨(Grocery)外送平台的外賣郎提供最低工資，並在18個月內為其餘所有外賣郎提供達到標準的薪資。

市消費者和工人保護局(DCWP)局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)力挺上述兩條提案，「這項法案組合將幫助消除外賣郎薪資間的斷層，為至少2萬名雜貨平台外賣郎，以及數千名其他外賣郎提供薪資保障」。馬玉伽表示，自最低薪資法案生效來，各大訂餐平台為外賣郎支付的總薪資相比之前已多出5億元，「這部分錢直接流入了我們的本地經濟」。

但有部分外賣郎指出，哪怕新提案通過，外賣平台仍會鑽空子、損害他們的利益。從事外賣工作9年的格哈雷斯(Alejandro Grajales)指出，他有一次就因為送餐慢了20分鐘，而被外賣平台DoorDash強制登出，無法再接單，「這樣的例子證明了外賣平台是怎麼剝削勞工的」。

另一名在皇后區工作了4年的外賣郎索力斯(Antonio Martinez Solis)表示，由於平台只會計入送餐期間的小時數以發放工資，很多平台會故意限制工作時長來減少薪資成本，如強制登出外賣郎的帳號，「新提案不包括針對強制登出的保護，或要求薪資支付透明，讓我們很擔心」。

DCWP此前發布的報告也顯示，DoorDash和UberEats等平台都在去年最低工資生效後，通過提高服務費和調整小費界面以應對影響。同時，平台方還調整了各自的排班系統，以限制同一時間工作的外賣郎數量。

紐約市 皇后區 勞工

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