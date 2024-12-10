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華裔退伍軍人會贈劉錦中尉歷史影集 中華公所收藏

記者許君達╱紐約報導
紐約華裔美國退伍軍人子弟部向中華公所捐贈一組看板以紀念劉錦。退伍軍人會現任職員及多名前任主席參與捐贈活動。(記者許君達╱攝影)
紐約華裔美國退伍軍人子弟部向中華公所捐贈一組看板以紀念劉錦。退伍軍人會現任職員及多名前任主席參與捐贈活動。(記者許君達╱攝影)

紐約華裔美國退伍軍人子弟部9日向紐約中華公所捐贈了一組由多張古今照片組成的看板，展示二戰期間美國華裔飛行員劉錦(Benjamin Ralph Kimlau, 劉國樑)中尉的參軍報國史。中華公所則承諾將此看板作為永久收藏，與公所收藏的各種歷史紀念物共同陳列在大堂內。

在二戰中犧牲於太平洋戰場的劉錦在曼哈頓華埠社區備受尊敬，位於華埠的紐約華裔美國退伍軍人會便將劉錦之名冠入機構的正式英文名稱中，以傳承他作為華裔美國人、參軍報國的精神遺產。退伍軍人會副主席黃伯聰介紹，劉錦中尉生於麻州，年輕時遷居紐約華埠，住在茂比利街(Mulbury St.)26號，1930年代就讀於布朗士的一間高中。1942年，劉錦畢業於賓州的軍事學院，隨後加入空軍，赴太平洋戰場參與對日作戰，曾駕駛戰鬥機和轟炸機，並在獲得晉升後指揮一個小隊。1944年3月，劉錦不幸戰死沙場。

本次捐贈的看板展示了四張劉錦的軍裝照、生活照以及與飛機合影的軍旅照，還有兩張照片展示了他所獲得的功勳和嘉獎，每張照片都附有一段介紹文字，用以展示他的生平。此外，看板還陳列了兩張當代照片，展示位於華埠劉錦廣場(Kimlau Square)的華裔軍人忠烈坊以及退伍軍人會每年舉行的遊行，以表現後人不忘劉錦中尉的精神遺產並逐代傳承。

退伍軍人子弟部主席伍國華表示，他的父親也與劉錦一樣，在二戰中為國效力，他很高興能將父輩們為國奉獻的精神永久陳列在中華公所。退伍軍人會主席鄧燦業也表示，父輩們的遺產值得紀念，而且對於華裔美國人來說，在二戰中大量參軍並參加對日作戰，是獲得美國主流社會認同和歡迎的重要歷史時刻。

中華公所主席朱超然對退伍軍人的捐贈表達了感謝。他表示，這組看板將與現有的數百件古老匾額、老照片等珍貴收藏一道，被永久展示在中華公所內的陳列區。

華裔 華埠 布朗士

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