第28學委會不支持SHSAT合同 華裔學委批「左派白人」

皇后區第28學區委員會在近日投票否決了一份呼籲教育政策小組(PEP)通過特殊高中入學考試(SHSAT)合同的決議。圖為此前不少家長集會抗議取消SHSAT。(本報檔案照)

近日，皇后區第28學區 委員會投票 否決了一份由華人 學委趙路等共同起草、呼籲教育政策小組(PEP)通過特殊高中入學考試(SHSAT)合同的決議，對此學區委員會華人委員趙路表示，反對者並未在討論合同，而是把此當作攻擊特殊高中入學考試的一次機會。

原訂於10月由教育政策小組投票來決定是否通過的特高考合同，被推遲至12月再投票，引得一眾華人家長關切。對此，學區覆蓋皇后區森林小丘、秋園、且華人學生眾多的第28學區委員會，近日起草一份呼籲教育政策小組盡快通過合同的決議，然而在學委環節，卻以一位亞裔學委缺席、五票贊成、五票反對以及一票棄權，未能通過該協議。

共同起草這份決議的學委趙路表示，他一再強調這只是一份必須通過和合同，而並非是涉及特高考試本身的討論，由於州法的原因，教育政策小組並無權力改變特殊高中的入學方式，但是那些「左派白人」，仍然把此當作攻擊特高考本身的一次機會，平白增添家長的憂慮。

他也說，教育政策小組的24位成員之中，13名由市長委任，理論上，只要市長任命的成員都到位，合同就一定會通過，但現在卻還是有缺席的成員。或許市教育局可以與協議方考試公司培生集團(Pearson)協商修改合同，例如增加電子化考試的過渡時間等。

目前，有不少學區委員會都在發起類似決議，布碌崙(布魯克林)華人學生最密集的第20學區，以十票贊成一票反對通過了該決議，學委趙愷文表示，除由布碌崙區長任命的一位學委之外，大部分家長都支持特高考試。同樣華人學生眾多的皇后區貝賽第26學區，本周也將就此份決議投票。

根據1971年通過的「赫克特-卡蘭德拉」(Hecht-Calandra Act)州法案，紐約市特殊高中必須通過競爭性的學術測試來錄取學生。若無法簽署新合同，可能會影響這些學校2026年秋季新生的錄取。