新寧雜誌創刊115周年 僑胞布碌崙同慶

紐約市台山鄉親日前在布碌崙8大道的翠園酒家舉辦盛會，慶祝中國第一本僑刊「新寧雜誌」在台山創辦至今115年。(主辦方提供)

紐約市 台山鄉親日前在布碌崙 (布魯克林)8大道 的翠園酒家舉辦盛會，慶祝中國第一本僑刊「新寧雜誌」在台山創辦至今115年，回顧一路走來的歷史與成就；當晚也舉行紐約聯絡處的新一屆就職典禮，頒發表彰給多名重要成員。

主辦方指出，「新寧雜誌」於1909年2月在台山創辦，遵循「溝通海內海外，聯繫鄉心僑心」的辦刊宗旨，致力於成為遊子與家鄉間的橋梁與紐帶，慰藉眾多海外遊子的心靈，更被喻為「集體家書」，成為了不少人的精神寄託。

當日晚宴也進行新一屆的職員就職儀式，新會長江國驊邀請在場僑胞回顧歷史，指出「新寧雜誌」一共歷經四次停刊和復刊，1978年11月初的復刊號在香港出版，成為「文革」後得到中國僑務主管部門批准復刊的中國第一本民辦僑刊，對其他僑刊鄉訊的復辦起到了很大的推動作用。

2009年慶祝雜誌創刊100周年之際，紐約的鄉親包括譚廣倫、伍俊生、馬華勝、劉邦祿、余鋼深、趙偉群等人倡議成立紐約聯絡處，擔任起聯絡鄉親、發行等工作的責任；當晚他們頒發「終身榮譽」、「特別貢獻」以及「熱心讀者獎」給予名譽社長、顧問、讀者等人，中國駐紐約總領館領事劉兵、第17選區候任州參議員陳學理也參與晚宴，為主辦方獻上祝福。