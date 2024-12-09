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美國繁榮華埠總會 8大道贈聖誕新年禮

記者胡聲橋╱紐約報導
美國繁榮華埠總會布碌崙8大道贈送聖誕新年禮物。(記者胡聲橋╱攝影)
美國繁榮華埠總會布碌崙8大道贈送聖誕新年禮物。(記者胡聲橋╱攝影)

美國繁榮華埠總會攜手州眾議員鄭永佳辦公室，於12月8日在布碌崙(布魯克林)8大道共同主辦第二屆慶祝聖誕新年贈玩具禮物活動。當天活動共向孩子們送出3000件玩具，家長和其他居民也有機會參加假日大抽獎活動，現場熱鬧非常。

這次新年慶祝活動於在8大道65街和66街之間的足球場進行。從周日中午前後，孩子們就在家長的陪同下早早前來排隊，等著領取玩具和禮物。聖誕老人、多個卡通人物則在現場不停地和小朋友互動，向當地居民揮手致意，一邊送上節日祝福，一邊和小朋友拍照留念。

下午1時主辦方舉行了開幕儀式，在高唱美國國歌后，現場表演了舞獅、舞龍，出席活動的嘉賓還頭戴聖誕帽，並用中英文向各界送上聖誕祝福。

繁榮華埠總會會長田士銳發言感謝各界對該活動的大力支持。他也表示，繁榮華埠總會能在節日到來之前為小朋友們送去許多玩具和禮物，為社區營造節日氣氛，給居民帶來快樂，他覺得非常欣慰，也感到非常自豪。他說華埠和布碌崙都是華社，實際上8大道許多居民和機構就是從華埠搬來的，兩地應該繼續多多往來，多多交流。

當天主辦方共向小朋友送出了3000件玩具和禮物，禮物的種類也非常多，包括各種毛絨玩具，還有遊戲和文具，而成人抽獎活動的禮品大多是家庭用品。不少孩子在家長的陪伴下，在現場得到了心儀的假日禮物。

繁榮華埠總會這次聖誕新年禮物派送活動得到了美國福建同鄉會、紐約崇正會、布碌崙海灣公園大道華商會、威信汽車、梁仲禮榮譽顧問、華聯體育會、美食坊、容師父醒獅團等眾多機構和商家的支持。

美國繁榮華埠總會向布碌崙8大道的小朋友贈送節日禮物。(記者胡聲橋╱攝影)
美國繁榮華埠總會向布碌崙8大道的小朋友贈送節日禮物。(記者胡聲橋╱攝影)

華埠 布碌崙 8大道

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