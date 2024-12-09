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北美屏東鄉親會大會 聚焦新血與傳承

記者尤昱程╱紐約報導
第二副會長許振輝說明對該會的期待與未來走向。(記者尤昱程╱攝影)
第二副會長許振輝說明對該會的期待與未來走向。(記者尤昱程╱攝影)

北美屏東鄉親會於8日在法拉盛僑教中心舉行會員大會，吸引了數十名會員與新成員參與。會中討論了章程修改、年輕會員的加入，以及鄉親會未來的發展方向，展現該會凝聚力與對傳承的期待。

北美屏東鄉親會會長丁作輝表示，鄉親會的宗旨是促進鄉親情誼，並希望透過活動凝聚屏東移民及其後代，讓鄉親會成為所有屏東人的家。他指出，目前最大的挑戰是吸納新血，因為早期的創會成員多已年邁，會務發展面臨壓力。

而今年特別召開會員大會修改章程，打破過去過於局限的入會條件，讓更多對屏東有感情的人能夠加入。丁作輝說，「我們希望這裡不只是屏東出生者的聚會，而是所有曾經在屏東生活或對屏東有情感的人都能參與，為會務注入活力。」

第一副會長沈先生表示，鄉親會在吸納新血方面已顯現出成果，他對此次大會吸引的新面孔感到欣慰。他強調，鄉親會的核心價值在於團結互助，不僅沒有內部紛爭，甚至基金管理透明，沒有出現爭權情況。

理事林雅玲則回顧了鄉親會的發展歷史，她提到早期的聚會多以簡單的聯誼活動為主，例如在公園舉辦的烤肉活動，成員們帶著自備的食材，一起分享歡笑與美食。林雅玲說，「這些活動雖然樸實，但非常有意義，也讓人感受到濃濃的鄉情。」

大會也邀請初次參加的新成員分享感受，24歲的鍾德容說，屏東鄉親會活動雖規模不大，但氣氛格外溫馨，「因為是同鄉，大家交流起來特別自然，很容易打開話題。」

紐約僑教中心主任陳永豐、協和門窗董事長陳秋貴、鄉親會第二副會長許振輝、理事林慶甫、陳金英、范中蕾、王聖喻、王上碩、王素雲、史安娜、劉美妤、劉文鎮、林再傳等人皆到場參與活動。

北美屏東鄉親會於8日在法拉盛僑教中心舉行會員大會，吸引了數十名會員與新成員參與。...
北美屏東鄉親會於8日在法拉盛僑教中心舉行會員大會，吸引了數十名會員與新成員參與。(記者尤昱程╱攝影)
理事林慶甫表示，他的父親出生屏東滿州，自幼便常隨父親一同拜訪，對屏東也有著深厚的...
理事林慶甫表示，他的父親出生屏東滿州，自幼便常隨父親一同拜訪，對屏東也有著深厚的情感。(記者尤昱程╱攝影)

法拉盛 移民

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