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紐約市長亞當斯想繞過市議會 改變「庇護城市」法案

大學點空地招標說明會 11日線上舉行

記者尤昱程╱紐約報導
這片80畝的土地自1984年法拉盛機場關閉以來便處於閒置狀態，現市府計畫啟動開發進程，將其轉型為滿足住房、就業和社區需求的綜合用地。(取自google地圖)
這片80畝的土地自1984年法拉盛機場關閉以來便處於閒置狀態，現市府計畫啟動開發進程，將其轉型為滿足住房、就業和社區需求的綜合用地。(取自google地圖)

紐約市經濟發展局(NYCEDC)日前宣布，針對皇后區大學點(College Point)原法拉盛機場地塊的招標書(RFP)線上說明會將於11日(周三)舉行。這片80畝的土地自1984年法拉盛機場關閉以來便處於閒置狀態，現市府計畫啟動開發進程，將其轉型為滿足住房、就業和社區需求的綜合用地。

法拉盛機場曾是紐約市最早的機場之一，但因經營不善和洪水問題停用。這片地塊地理位置優越，距法拉盛市中心僅一哩，在過去幾十年間曾多次被提議開發，但始終因交通、環境及社區因素而擱置。

市經濟發展局局長金博(Andrew Kimball)表示，該地塊位於大學點20大道沿線，為皇后區少有的大型未開發土地，若妥善運用將為皇后區居民乃至全市帶來實際利益，同時他也歡迎各類提案，共同找出最適切的方案。

此次招標的重點之一是依據市長亞當斯(Eric Adams)簽署的第43號行政令，探索將市有土地用於住房開發的可能性。第一副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)表示，市長簽署的行政令以及此次招標書的發布，展現了市府致力於解決紐約市住房危機的決心。

此次招標的提案截止日期為2025年3月20日(周四)，投標者可提交不同用途的創新提案，包括重新分區(rezoning)，但需獲得聯邦、州及市政府的批准。對招標內容有疑問者需在2025年2月7日(周五)下午5時前提交詢問，市經濟發展局將於2月21日(周五)統一回覆。

線上說明會將於11日(周三)上午10時舉行，有意參與的人士需於9日(周一)前透過電子郵件報名，郵箱[email protected]。更多細節及招標書可於市經濟發展局官網查詢，網址https://edc.nyc/former-flushing-airport-rfp。

法拉盛 紐約市 皇后區

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